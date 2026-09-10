Bilbao conmemora el 150 aniversario del proyecto del Ensanche con actividades para acercar su historia a la ciudadanía

Edificio ubicado en el Ensanche de Bilbao. - EUROPA PRESS

BILBAO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao conmemorará este otoño el 150 aniversario del proyecto del Ensanche con un programa de actividades dirigido a divulgar entre la ciudadanía la trascendencia de uno de los hitos urbanísticos más importantes de la historia de la Villa. Precisamente la singularidad y calidad de su trama urbana motiva su posible protección patrimonial, en el contexto del Plan Especial de Patrimonio que el Ayuntamiento redacta en este momento, en desarrollo del PGOU 2022.

Según ha informado el consistorio, la iniciativa permitirá conocer el origen, la evolución y el legado del plan diseñado por los ingenieros Pablo de Alzola y Ernesto Hoffmeyer y el arquitecto Severino de Achúcarro, cuyo proyecto marcó un antes y un después en el desarrollo de Bilbao. Para ponerla en marcha, el ayuntamiento ha contado con la colaboración del Aula de Arquitectura y la Asociación Cultural Zarikete, dedicada al estudio y difusión del patrimonio cultural.

A lo largo de los próximos meses se desarrollarán diferentes propuestas abiertas al público con el objetivo de acercar este aniversario a personas de todas las edades.

Así, el programa incluirá conferencias y charlas divulgativas impartidas por especialistas, paseos urbanos para descubrir sobre el terreno los principales espacios del Ensanche y talleres infantiles pensados para que los más pequeños conozcan, de una forma didáctica y participativa, cómo creció la ciudad a partir de aquel proyecto.

La conmemoración contará, además, con la instalación de una serie de tótems informativos en distintos puntos del Ensanche, que ofrecerán información histórica sobre los edificios, espacios y transformaciones urbanas más significativas vinculadas al proyecto de 1876. Estos elementos permitirán realizar un recorrido autoguiado por algunos de los enclaves más representativos de esta expansión urbana.

Asimismo, el programa incorporará visitas guiadas dentro de la iniciativa municipal Bilbao Izan, una propuesta ya consolidada que invita a descubrir el patrimonio, la historia y la identidad de la villa. A través de estos recorridos, las personas participantes podrán conocer de primera mano el contexto en el que nació el Ensanche, las claves de su diseño y la influencia que ha tenido en la configuración del Bilbao contemporáneo.

Con esta programación, el Ayuntamiento de Bilbao quiere "rendir homenaje a un proyecto que transformó para siempre la ciudad y que, siglo y medio después, continúa siendo una referencia del urbanismo bilbaíno". Al mismo tiempo, ha añadido, busca "fomentar el conocimiento y la valoración del patrimonio urbano, acercando a la ciudadanía la historia de un espacio que ha sido protagonista del crecimiento económico, social y cultural de Bilbao durante los últimos 150 años".

TÓTEMS Y VISITAS GUIADAS

A finales de mes se instalarán los dos tótems informativos en la calle Gran Vía -confluencia con Diputación- ubicación en la que permanecerán unas semanas, para a continuación rotar por calle Ercilla y Plaza Circular.

Asimismo, este viernes se abrirá la posibilidad de inscribirse a las visitas, en el marco del programa Bilbao Izan. Se han programado ocho paseos guiados a pie por diferentes espacios del Ensanche, que permitirán acercarse sobre el terreno a la historia, la arquitectura y la evolución urbana de este ámbito de la ciudad.

Los recorridos, de aproximadamente 90 minutos de duración, se desarrollarán en sábado, entre los meses de septiembre y diciembre, y abordarán diferentes zonas y momentos de la expansión de Bilbao, desde los espacios de conexión entre el Casco Viejo y el nuevo Ensanche hasta las áreas correspondientes al denominado Segundo Ensanche.

Las visitas combinarán documentación histórica, fotografías y grabados antiguos, así como referencias biográficas de los arquitectos, ingenieros y maestros de obras que participaron en la transformación de la ciudad.

Las personas participantes podrán conocer, entre otros enclaves, la Estación de la Concordia y su entorno, el Muelle de Ripa, la Plaza Venezuela y las calles Buenos Aires y Ledesma, los Jardines de Albia y la Plaza del Ensanche, los dos tramos de la Gran Vía, las calles Barrainkua, Lersundi y Heros, la calle Juan de Ajuriaguerra, y el entorno de la Plaza de Arriquibar, la Alameda de Urquijo y la Plaza de Indautxu.

Las visitas se realizarán en castellano y en euskera, de manera simultánea y en grupos de un máximo de 20 personas por idioma, previa inscripción.

TALLERES INFANTILES Y CHARLAS

El programa incluirá, además, catorce charlas divulgativas del Aula de Arquitectura de Bilbao Arte, que se abrirán al público durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre bajo el título 'Bilbao 1876-2026. Siglo y medio del Proyecto de Ensanche'.

A lo largo de estos cuatro meses se abordarán cuestiones como la Edad de Oro de Bilbao (1875-1925), las diferentes generaciones de arquitectos, maestros de obras e ingenieros que participaron en la configuración del Ensanche, el proyecto de 1876 de Alzola, Achúcarro y Hoffmeyer, la canalización de la Ría impulsada por Evaristo Churruca o la evolución desde el eclecticismo del Primer Ensanche hasta el racionalismo del Segundo Ensanche.

También se analizará la aportación de la Escuela de Artes y Oficios de Bilbao y la integración de las diferentes disciplinas artísticas en la arquitectura de la época, así como las principales tendencias arquitectónicas y artísticas que dejaron su huella en la villa.

Cada mes se desarrollará un tema específico, que será anunciado previamente. Las sesiones combinarán la explicación divulgativa con material histórico, incluyendo fotografías, grabados, planos originales, retratos y biografías de los principales proyectistas, además de documentación relacionada con la construcción y evolución del Ensanche.

Las charlas tendrán asimismo un carácter participativo, con espacio para las preguntas y aportaciones de las personas asistentes. En conjunto, las sesiones ofrecerán hasta 330 plazas y serán de acceso libre hasta completar aforo.

La programación se completa con cuatro talleres infantiles y familiares de dibujo, concebidos como una forma diferente y participativa de acercar la arquitectura y el urbanismo a los más pequeños. Dirigidos a niños y niñas de entre 7 y 10 años, los talleres propondrán descubrir, a través del dibujo del natural y en un entorno urbano, diferentes edificios, materiales, formas y colores vinculados a la ciudad y al Ensanche.

Los talleres se celebrarán un viernes al mes en distintos escenarios. Las sesiones tendrán lugar de 17.30 a 18.30 horas y contarán con un máximo de 20 participantes cada una, hasta alcanzar 80 plazas en total. Será imprescindible inscripción previa, que se podrá gestionar desde este mismo jueves también a través de la web de Bilbao Izan.

UN PROYECTO PIONERO QUE DISEÑÓ EL BILBAO DE HOY

Desde el consistorio ha destacado que el Proyecto de Ensanche de Bilbao, redactado en 1876 por Severino de Achúcarro, Pablo de Alzola y Ernesto Hoffmeyer, fue "mucho más que un plan para ampliar la ciudad: constituyó una propuesta integral para transformar Bilbao en una urbe moderna, adaptada a las exigencias de la industrialización y al fuerte crecimiento demográfico que experimentaba la villa en la segunda mitad del siglo XIX".

La anexión de parte de la anteiglesia de Abando abrió la posibilidad de planificar un crecimiento ordenado, frente al desarrollo espontáneo que caracterizaba a muchas ciudades de la época. Ejes como la Gran Vía Don Diego López de Haro, la plaza Elíptica o la disposición de buena parte del centro de la ciudad responden a aquella planificación concebida hace 150 años.