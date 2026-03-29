Bilbao cortará al tráfico varias calles de Zabalburu, San Francisco y Casco Viejo el lunes y martes por las procesiones

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BILBAO 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao procederá al corte al tráfico y ocupación de aparcamientos en diversas calles de Zabalburu, San Francisco y Casco Viejo este lunes con motivo de la Procesión del Nazareno y este martes por la de Nuestra Señora de la Piedad. Los cortes se realizarán de 20.30 a 22.30 horas, aproximadamente, en ambos días.

Según ha informado el consistorio bilbaíno, la Procesión del Nazareno partirá el lunes de la Parroquia San Francisco de Asís para continuar por Hurtado de Amézaga, Plaza Zabálburu, San Francisco, Puente Cantalojas, Cortes, Calle Cantalojas, San Francisco, Plaza Zabalburu, Hurtado de Amézaga, y volver a la Parroquia San Francisco de Asís.

Las zonas a ocupar se vallarán con anterioridad y, además, se ocupará el aparcamiento en la calle Iturriza, a la altura del número 2.

Por otra parte, el martes, en el mismo horario, la Procesión de Nuestra Señora de la Piedad partirá de la Parroquia de San Nicolás de Bari para transcurrir por la Plazuela San Nicolás, Askao, calle de La Cruz, Portal de Zamudio, Cinturería, La Torre, Bidebarrieta, Del Victor, Correo, Arenal, y volver a la Parroquia San Nicolás de Bari, con lo que se producirán cortes en ese recorrido.

También se procederá a la restricción al acceso y salida de los aparcamientos de la Plaza Nueva (sin accesos) y Prim-Dolaretxe (se podrá entrar en sentido contrario mediante señalistas desde la calle Aurrekoetxea).

Además, se ocupará el aparcamiento en las calles Arenal y Viuda de Epalza, entre la subida del puente del Arenal y la travesía Estufa. Todas las zonas se vallarán con anterioridad, ha indicado el consistorio.