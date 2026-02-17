Bilbao finaliza la construcción de una rampa de acceso al Grupo Artazubekoa - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha finalizado las obras de construcción de una rampa de acceso al Grupo Artazubekoa, junto a los portales 24 y 25, en el barrio de Larraskitu, tras una inversión de 109.621 euros.

Esta actuación está destinada a eliminar barreras arquitectónicas y mejorar la accesibilidad a este conjunto residencial del Distrito 7 (Errekalde) y se enmarca dentro del Auzokide Plana, el programa municipal que recoge las prioridades trasladadas por la ciudadanía a través de los Consejos de Distrito.

Según ha explicado el Ayuntamiento, las obras se han realizado durante los últimos tres meses y han permitido mejorar el acceso peatonal al espacio central del Grupo Artazubekoa desde el vial situado junto a los portales 24 y 25 mediante la ejecución de una rampa accesible que conecta la calle con la acera perimetral y el pasillo de acceso a la plaza interior, hasta ahora únicamente accesible mediante escaleras.

Además de la rampa, el proyecto ha incluido la ampliación de aceras, la reordenación del paso de peatones, la mejora de la seguridad peatonal en el entorno y la adecuación de la urbanización conforme a la normativa vigente en materia de accesibilidad, incorporando pavimentos táctiles, barandillas y pasamanos accesibles.