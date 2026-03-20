Bilbao finaliza el gran mural artístico que homenajea la historia de Masustegi junto al nuevo ascensor inclinado

Mural artístico en Masustegi - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha finalizado el mural ubicado junto al nuevo ascensor inclinado de Masustegi, una intervención artística que rinde homenaje al pasado del barrio y a las personas que contribuyeron a su desarrollo social y económico, que ha supuesto una inversión de casi 15.000 euros.

Según ha informado el Consistorio bilbaíno, la actuación responde a una petición trasladada por la asociación vecinal del barrio que propuso aprovechar este espacio para reflejar escenas representativas de la historia de Masustegi, especialmente vinculadas a la inmigración y a la actividad minera que marcó el origen de este núcleo urbano.

El mural, ejecutado sobre una superficie de aproximadamente 265 metros cuadrados, recrea imágenes del pasado del barrio, "caracterizado por el crecimiento en las décadas de los años 50 y 60, cuando numerosas familias, principalmente procedentes de Galicia, llegaron a Bilbao en busca de oportunidades laborales y levantaron sus viviendas en condiciones complejas", ha detallado el ayuntamiento.

ASCENSOR INCLINADO

Esta intervención se enmarca en el contexto de la mejora de la accesibilidad en Masustegui, donde el Ayuntamiento ha impulsado en los últimos años diversas actuaciones de calado. Entre ellas destaca la reciente puesta en marcha del ascensor inclinado, una infraestructura de más de 90 metros de recorrido que salva un desnivel de 50 metros y ha supuesto una inversión aproximada de 5 millones de euros.

El mural ha sido realizado por la empresa especializada Arte y Muralismo, seleccionada por su experiencia en pintura mural de gran formato y su capacidad técnica para desarrollar imágenes hiperrealistas.

Los trabajos -que han supuesto una inversión de 14.730 euros- se iniciaron el pasado 11 de febrero y, aunque las condiciones meteorológicas adversas han obligado a ampliar ligeramente el plazo de ejecución, han finalizado esta misma semana.