Bilbao finaliza la renovación del parque infantil de la plaza de Ibarrekolanda, con una inversión de 379.000 euros

Parque infantil renovado de la plaza de Ibarrekolanda - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao acaba de finalizar las obras de renovación del parque infantil situado en la plaza de Ibarrekolanda, junto al Conservatorio de Música Juan Crisóstomo de Arriaga. La actuación, en la que se han invertido 379.000 euros y se ha ejecutado en las últimas doce semanas, ha permitido modernizar este espacio de juego y adaptarlo a las necesidades actuales de seguridad, accesibilidad y uso de los niños.

El proyecto ha consistido en la retirada de varios elementos de juego que se encontraban en mal estado y su sustitución por nuevos elementos infantiles que amplían las posibilidades de ocio y juego para diferentes edades, como un columpio nido, elementos de equilibrio, trampolines y un carrusel inclusivo, además de la mejora de otros de los juegos existentes, que han sido reacondicionados y reubicados dentro del área de juego.

La actuación ha incluido también la instalación de 441 metros cuadrados de pavimento amortiguador de caucho, que garantiza la seguridad en las zonas de juego, así como la renovación del firme del resto de la plaza mediante hormigón semipulido, según ha informado el Ayuntamiento.

Otra de las mejoras incorporadas ha sido la creación de un vial de tránsito peatonal que atraviesa la plaza y permite compatibilizar el paso de personas con el uso del área infantil, reorganizando el espacio de manera más funcional y segura.