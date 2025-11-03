Bilbao impulsa una nueva campaña de reciclaje con Ecoembes que inciden en la separación correcta de los residuos

Campaña de reciclaje impulsado por el Ayuntamiento de Bilbao. - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao, de la mano de Ecoembes, vuelve a poner en marcha la campaña, "Birziklatu! - ¡Recicla!", en el marco de su compromiso con el reciclaje y con el objetivo de implicar a la ciudadanía en la necesidad abordar de una forma correcta la separación de los residuos que generamos.

Durante un mes, desde este martes, 4 de noviembre, hasta el 9 de diciembre, dos educadoras ambientales recorrerán los barrios de la ciudad para resolver dudas, ofrecer información práctica y recordar algunos conceptos básicos sobre el reciclaje, sobre todo, con los ligados a los contenedores de las fracciones amarilla y azul.

El equipo se instalará en un stand itinerante, fácilmente reconocible, donde cualquier persona podrá acercarse para aprender, preguntar o simplemente compartir su experiencia.

Según ha explicado el consistorio, entre los mensajes que se transmitirán destacan algunos consejos "clave", como que los envases deben ir siempre a su contenedor correspondiente, aunque estén sucios, como las latas de conservas, los envases de yogur o las cajas de pizza.

Además, los educadores ambientales explicarán que los envases pequeños también cuentan, por lo que los envoltorios o recipientes de postres lácteos, entre otros, deben depositarse correctamente.

Asimismo, quienes se acerquen al stand podrán sacarse una foto en el photocall de la campaña y compartirla en sus redes sociales. Las personas que contribuyan a difundir el mensaje podrán llevarse un pequeño obsequio como agradecimiento.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento ha destacado que Bilbao "continúa avanzando hacia un modelo de ciudad más sostenible y comprometida con el medio ambiente". "Cada pequeño gesto cuenta, y reciclar es una manera sencilla y poderosa de corresponsabilizarse y colaborar", ha remarcado.