Bilbao impulsa una nueva campaña de reciclaje con Ecoembes que inciden en la separación correcta de los residuos

Campaña de reciclaje impulsado por el Ayuntamiento de Bilbao.
Campaña de reciclaje impulsado por el Ayuntamiento de Bilbao. - AYUNTAMIENTO DE BILBAO
Europa Press País Vasco
Publicado: lunes, 3 noviembre 2025 16:48

BILBAO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao, de la mano de Ecoembes, vuelve a poner en marcha la campaña, "Birziklatu! - ¡Recicla!", en el marco de su compromiso con el reciclaje y con el objetivo de implicar a la ciudadanía en la necesidad abordar de una forma correcta la separación de los residuos que generamos.

Durante un mes, desde este martes, 4 de noviembre, hasta el 9 de diciembre, dos educadoras ambientales recorrerán los barrios de la ciudad para resolver dudas, ofrecer información práctica y recordar algunos conceptos básicos sobre el reciclaje, sobre todo, con los ligados a los contenedores de las fracciones amarilla y azul.

El equipo se instalará en un stand itinerante, fácilmente reconocible, donde cualquier persona podrá acercarse para aprender, preguntar o simplemente compartir su experiencia.

Según ha explicado el consistorio, entre los mensajes que se transmitirán destacan algunos consejos "clave", como que los envases deben ir siempre a su contenedor correspondiente, aunque estén sucios, como las latas de conservas, los envases de yogur o las cajas de pizza.

Además, los educadores ambientales explicarán que los envases pequeños también cuentan, por lo que los envoltorios o recipientes de postres lácteos, entre otros, deben depositarse correctamente.

Asimismo, quienes se acerquen al stand podrán sacarse una foto en el photocall de la campaña y compartirla en sus redes sociales. Las personas que contribuyan a difundir el mensaje podrán llevarse un pequeño obsequio como agradecimiento.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento ha destacado que Bilbao "continúa avanzando hacia un modelo de ciudad más sostenible y comprometida con el medio ambiente". "Cada pequeño gesto cuenta, y reciclar es una manera sencilla y poderosa de corresponsabilizarse y colaborar", ha remarcado.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado