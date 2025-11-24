Bilbao incoa 62 expedientes sancionadores en los seis primeros meses de la Ordenanza de Protección Animal

El área de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Bilbao presenta la nueva campaña 'Yo también tengo derechos, respétalos'. - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha incoado 62 expedientes sancionadores en los seis primeros meses de la Ordenanza Municipal Reguladora de Protección, Bienestar y Tenencia Responsable de los Animales de Compañía, tres de ellos por infracciones muy graves y uno por infracción grave, según los datos aportado por el Área de Salud y Consumo del Consistorio, con motivo de la puesta en marcha de la campaña contra el maltrato animal: 'Yo también tengo derechos, respétalos'.

La iniciativa pretende "generar una mayor conciencia social, educar sobre la importancia de proteger a los animales de compañía, y fomentar un cambio real de comportamiento que favorezca su bienestar", han destacado desde el Ayuntamiento.

Así, se busca "sensibilizar a la población sobre los derechos de los animales que deben ser respetados, como el vivir sin temor a ser sacrificados sin justificación, a recibir atención veterinaria adecuada, a una dieta equilibrada y acceso constante a agua fresca y limpia, a un entorno limpio y seguro, así como a poder interactuar con otros animales y personas, a su bienestar emocional, o a la protección legal contra el abuso, el abandono y el maltrato".

Durante la presentación de la campaña, el concejal del Área de Salud y Consumo, Álvaro Pérez, ha lamentado que los animales de compañía, que "dependen completamente del cuidado humano", en ocasiones sufren "abusos que van desde la negligencia y el abandono hasta la violencia física y emocional".

Así, ha lamentado que, a pesar de que "brindan compañía, afecto y múltiples beneficios emocionales, todavía hay personas que desconocen la responsabilidad y el compromiso que implica su cuidado adecuado". "Es nuestra responsabilidad como administración pública realizar los esfuerzos que sean necesarios que sensibilicen a la población para evitar el maltrato", ha remarcado.

La campaña será difundida a través de los soportes oficiales de comunicación del Ayuntamiento, como pantallas municipales, páginas web o redes. También se difundirá por diferentes puntos de la villa, como centros municipales, establecimientos del sector (clínicas veterinarias, peluquerías caninas y felinas, y tiendas especializadas) o sedes de asociaciones protectoras de animales.

SEIS MESES DE ORDENANZA

Desde el Ayuntamiento han recordado que el pasado 7 de noviembre se cumplieron seis meses desde la entrada en vigor en Bilbao de la Ordenanza Municipal Reguladora de Protección, Bienestar y Tenencia Responsable de los Animales de Compañía.

El objetivo principal de esta Ordenanza es garantizar el respeto y buen trato a los animales de compañía, fomentar la adopción y combatir su abandono.

Para procurar el cumplimiento de la normativa, en estos seis meses el Ayuntamiento de Bilbao ha reforzado las funciones de vigilancia e inspección y se han incoado un total de 62 expedientes sancionadores, la mayor parte de ellos por infracciones leves.

De ellas, 25 se refieren a no mantener la debida diligencia en la custodia y guardia de animales de compañía que puedan causar daños, 23 por no llevar en el espacio público a los perros sujetos por una correa adecuada a su especie, otros siete expedientes por incumplir la obligación de identificar y registrar al animal, y dos por ocupar zonas de juegos infantiles, parques biosaludables y pistas multideporte.

También se ha incoado un expediente por causas graves, en concreto "por incumplir, en caso de agresión a personas, la obligación de someter al animal de su titularidad o responsabilidad a observación por parte de persona profesional veterinaria colegiada".

Por último, se han incoado tres expedientes sancionadores por abandono de animales (dos perros y un gato), un comportamiento que está tipificado como infracción muy grave.

Tras los primeros seis meses de aplicación de la Ordenanza, Álvaro Pérez ha destacado "la aportación de esta norma para mejorar la calidad de vida de los animales, así como la convivencia con ellos en la ciudad, al tiempo que ha significado un refuerzo de la implicación de la ciudadanía en la tenencia responsable de un animal de compañía".

Por otro lado, ha explicado que, durante los primeros seis meses de 2025, el Centro Municipal de Control Animal recibió 124 entradas de perros y gatos, lo que supone una reducción del 31% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 180 entradas de estos animales.

Desde el Ayuntamiento han destacado la disminución en las entradas de gatos, un 50% menos, al pasar de 76 felinos recogidos en el primer semestre de 2024 a 38 entre enero y junio de 2025. En el caso de la llegada de perros, la disminución fue de un 17%, de los 104 del primer semestre de 2024 a 86 en el mismo periodo de 2025.

Por lo que respecta a los datos de adopciones, durante el primer semestre se adoptaron 93 mascotas, 52 gatos y 41 perros. La cifra de los felinos que encontraron hogar los primeros seis meses de este año se mantiene respecto al año 2024, mientras que la cifra perros adoptados es un 24% inferior al mismo periodo del año anterior.

Por otro lado, a lo largo del primer semestre, 43 perros y seis gatos extraviados y que deambulaban sin control por la ciudad fueron devueltos a sus dueños.