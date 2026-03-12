Bilbao inicia la construcción de una nueva rotonda en el cruce de San Isidro y Párroco Ugaz, en el barrio de Zurbaran

BILBAO, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha iniciado esta semana las obras para la construcción de una nueva rotonda en el cruce de las calles San Isidro, Párroco Ugaz y Zumaia, en el barrio de Zurbaran, dentro del Distrito 2 (Uribarri), con una inversión prevista de 721.931 euros y un plazo de ejecución de siete meses.

Según ha informado el consistorio, el objetivo principal de la intervención es mejorar la seguridad y la movilidad en este punto, tanto para peatones como para vehículos.

En la actualidad, el cruce cuenta con una isleta central y un paso de peatones que obliga a atravesar la calzada en dos fases sin regulación semafórica.

La nueva rotonda permitirá ordenar el tráfico, mejorar la visibilidad y reducir la velocidad de los vehículos, además de reorganizar los pasos peatonales para que las conexiones entre aceras sean más seguras y accesibles, ha precisado el ayuntamiento.

Las obras también incluyen la renovación de las redes de saneamiento, agua y alumbrado, así como la urbanización del entorno, incluyendo aceras, renovación de pavimientos y señalización. Además, la palmera existente en el ámbito será trasplantada.