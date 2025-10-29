Bilbao inicia la renovación de varias vías perpendiculares a la calle San Francisco, con más de un millón de inversión

BILBAO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao inicia esta semana las obras de mejora y reurbanización de varias vías aledañas a la calle San Francisco, un proyecto que cuenta con una inversión superior al millón de euros.

Según ha informado el consistorio, el proyecto se enmarca en los planes Zubirik (análisis y viabilidad) y Auzokide (ejecución) y, por tanto, está concebido para "mejorar la vida de las personas que residen en los barrios de Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala, y priorizado por ellos".

En total se destinarán 1.191.325,11 (IVA incluido) para una obra que se prolongará durante un año aproximadamente. En concreto, el ámbito de los trabajos abarca la calle Amparo, la calle Arnotegi, desde San Francisco hasta Gimnasio, la calle Cantera, desde San Francisco hasta Gimnasio, y la calle La Laguna, desde San Francisco hasta Cortes.

El objetivo del proyecto es el de "optimizar y mejorar" las aceras y viales existentes manteniendo el mayor número de plazas de aparcamiento posibles. Las aceras serán ampliadas siguiendo la misma estética de la también renovada calle San Francisco, según ha detallado el ayuntamiento.

Además, se modernizarán las luminarias y, en los casos en los que sea posible, se bajarán los puntos de luz de las fachadas a las aceras. También se renovará el resto de los servicios municipales -sobre todo, saneamiento- y se incluirá vegetación donde sea posible y procedente.

En la calle Amparo se eliminarán las dos bandas de aparcamiento y se generará una plataforma única y, además, se ampliarán las aceras hasta superar los tres metros cada una de ellas.

En Arnotegi se aprovechará la ausencia de accesos a portales y locales en la acera de la izquierda según se baja para generar una acera en formato rampa de entre 2,28 y 2,80 metros. En la acera de la derecha se mantendrán las escaleras, pero se las dotará de una distribución más uniforme y agrupadas de tres en tres para mejorar las condiciones de accesibilidad.

En La Laguna se eliminará una de las dos bandas de aparcamiento para poder ampliar las aceras que contarán con 2,90 y 3,20 metros de ancho respectivamente.

Finalmente, en la calle Cantera, además de ampliar las aceras en la medida de lo posible, se abordará la renovación de la escalera monumental que conecta San Francisco y Cortes, y se adecuará la vía para garantizar la accesibilidad a los dos portales existentes en dicha calle.

Se generarán rampas con pendientes del 8% y en la zonas donde no sea posible se sustituirán los actuales escalones por nuevos que garanticen el cumplimiento de la normativa en materia de accesibilidad. Se acondicionarán asimismo zonas estanciales y nuevos parterres entre la rampa y las escaleras de esta calle. Todos los tramos de escaleras y las rampas se dotarán de pasamanos y nuevas barandillas.