Bilbao iniciará el lunes las obras de repavimentación de la calle García Rivero, que se prolongarán "5 o 6 semanas"

BILBAO 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao iniciará el próximo lunes la segunda fase de las obras de la calle García Rivero, de repavimentación de la calle, que se prolongará durante cinco o seis semanas. Se trata de unos trabajos ya realizados previamente, pero que no se dieron por buenos al considerar el Consistorio que "no cumplían con los estándares de calidad requeridos", según ha informado.

Una vez culminada esta segunda fase, se procederá a la plantación de 16 árboles que se realizará durante el otoño, "en la época propicia para ello".

Tras la finalización de las primeras obras, a mediados del pasado mes de julio, la calle ha pasado a ser una vía de plataforma única, en la que se han igualado las cotas de acera y calzada, eliminado el aparcamiento y ensanchado las aceras.

Con los trabajos en Telesforo Aranzadi y Rodríguez Arias finalizados, ha detallado el Ayuntamiento de Bilbao, a la segunda fase de la obra de Rodriguez Arias "le quedan por delante unas semanas para finalizar remates del tajo correspondiente a Máximo Aguirre y éstos de García Rivero".

Los trabajos realizados en Rodríguez Arias abarcan el tramo de la vía entre Elcano y Alameda Rekalde, así como Telesforo Aranzadi; y García Rivero y Máximo Aguirre, entre Licenciado Poza y Rodríguez Arias. 6.800 metros cuadrados en total, ha informado.

Con anterioridad a la obra, esa superficie se repartía entre 44% espacio peatonal y 56% tráfico rodado, y una vez finalizados los trabajos, la zona peatonal aumentará hasta el 62%. Estos trabajos, que se iniciaron en septiembre de 2024, cuentan con un presupuesto de 3.989.206,57 euros IVA incluido.

Por otra parte, la primera fase del Corredor Comercial de Rodríguez Arias realizado previamente abarcó el tramo que discurre entre Alameda Rekalde y Plaza Campuzano, aproximadamente 6.000 metros cuadrados.