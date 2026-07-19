Bilbao reordenará el tráfico en María Díaz de Haro tras las obras de reurbanización desde el 20 de julio

Archivo - Recreación digital de la calle María Díaz de Haro tras la finalización de las obras - AYUNTAMIENTO DE BILBAO - Archivo

BILBAO 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ocupará desde este lunes, 20 de julio, y hasta el próximo 18 de diciembre, aproximadamente, la acera, el aparcamiento y la calzada de la calle María Díaz de Haro, en el tramo comprendido entre Gran Vía y Rodríguez Arias, con motivo de las obras de reurbanización de la vía.

Según ha informado el Consistorio, la actuación supondrá la eliminación definitiva del aparcamiento situado en el lado de los números impares, mientras que se habilitará un carril de circulación por el lado de los números pares para mantener el tránsito de vehículos.

Asimismo, la plaza reservada para Personas con Movilidad Reducida se trasladará de forma definitiva a la Gran Vía, a la altura del número 74, y la reserva de estacionamiento de la ONU se ubicará en Rodríguez Arias, número 58.

El Ayuntamiento ha señalado que la zona afectada permanecerá vallada con antelación y que se garantizará en todo momento el tránsito peatonal durante el desarrollo de los trabajos.