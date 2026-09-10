Bilbao se teñirá nuevamente de rosa el 4 de octubre con la carrera/marcha solidaria contra el cáncer de mama

Presentación de la carrera solidaria de Acambi el 4 de octubre en Bilbao - ACAMBI

BILBAO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bilbao se volverá a teñir de rosa el 4 de octubre con la Carrera/Marcha Solidaria contra el Cáncer de Mama 2026 que organizan Acambi (Asociación de Cáncer de Mama y Ginecológico de Bizkaia) y el gimnasio Urtzi para recaudar fondos que permitan investigar en torno a esta enfermedad.

Este iniciativa, que se convierte cada año en un evento solidario, ha sido presentada este jueves en una rueda de prensa que ha contado con la presidenta de Acambi, Ana Belén García, Álvaro Parro, técnico de Comunicación Territorial de Laboral Kutxa y la doctora María Vivanco, de CIC bioGUNE, responsable del proyecto de investigación que recibe el apoyo de la Asociación.

La explanada del Museo Guggenheim será, un año más, el punto de salida de esta Carrera/Marcha Solidaria y la cita de esta undécima edición arrancará a las 11.00 horas.

RECORRIDO DE 5 KILÓMETROS

La carrera tendrá un recorrido de 5 kilómetros pero también se podrá hacer andando, por lo que está abierta a todas las edades y condiciones físicas.

Tras su conclusión, la jornada continuará con una exhibición de zumba y baile moderno, convirtiendo el evento "en una fiesta de la salud y la solidaridad".

La inscripción tiene un precio de 10 euros e incluye camiseta, avituallamiento, seguro y asistencia en caso necesario. Las inscripciones se realizarán online a través de la web de Acambi hasta agotar dorsales.

Como novedad este año, la web incorpora una pestaña específica para realizar donativos, de manera que las personas que no puedan participar en la carrera también tendrán la oportunidad de colaborar con la causa.

INVESTIGACIÓN

Con el lema "Ikerketa + + Investigación", esta edición quiere poner en primer plano el papel esencial de la investigación para seguir avanzando en la prevención, el diagnóstico y, especialmente, en el desarrollo de tratamientos "cada vez más eficaces y personalizados".

En este sentido, en la presentación han subrayado que la investigación está permitiendo comprender mejor la "complejidad" del cáncer de mama, identificar por qué algunos tumores desarrollan resistencia a los tratamientos y buscar nuevas estrategias para reducir las recidivas y las metástasis.

Además, esta cita servirá también para recordar que el cáncer de mama puede afectar a los hombres y que, pese a los importantes avances logrados, siguen siendo necesarios nuevos conocimientos y tratamientos para continuar mejorando la vida de las personas afectadas.

La presidenta de Acambi, Ana Belén García, ha recordado que será la undécima edición de la carrera (excluidos los dos años de pandemia), en la que ya se han recaudado más de 591.000 euros destinados íntegramente a financiar proyectos de investigación.

"Porque investigar es avanzar", ha subrayado García, que ha recordado que, detrás de cada nuevo tratamiento, descubrimiento y oportunidad para una paciente hay muchas horas de trabajo científico".

Por ello, desde Acambi consideran "esencial" seguir investigando para comprender mejor la enfermedad, abordar la resistencia a los tratamientos, reducir las recidivas y avanzar hacia terapias cada vez más eficaces y personalizadas.

En concreto, los fondos de esta carrera se destinarán nuevamente an al proyecto liderado por la doctora María del Mar Vivanco en CIC bioGUNE, centrado en estudiar la heterogeneidad tumoral, las células madre cancerígenas y los mecanismos que explican la resistencia a los tratamientos y las recidivas.

La investigadora María del Mar Vivanco ha destacado el papel fundamental de la investigación para seguir avanzando en la lucha contra el cáncer de mama.

Vivanco ha explicado que los avances de los últimos años están permitiendo avanzar hacia una atención "más personalizada, eficaz y menos agresiva" para las pacientes.

Entre ellos, ha señalado el desarrollo de nuevos fármacos dirigidos, la biopsia líquida y el uso de tecnologías como la inteligencia artificial y la patología digital.

En este contexto, el equipo de investigación de Vivanco trabaja, con el apoyo continuado de Acambi, especialmente en "frenar el desarrollo de la farmacorresistencia y la aparición de recidivas". Una de sus principales líneas de trabajo se centra en Sox2, identificado como biomarcador del riesgo de resistencia a determinados tratamientos y como posible diana terapéutica.

El equipo investiga también nuevas formas de hacer más específico este tratamiento para dirigirlo hacia las células cancerosas. Otra de las líneas de investigación estudia el microambiente tumoral, con el objetivo de comprender mejor cómo se comportan las células de las recidivas y cómo responden a los tratamientos.

La investigadora ha querido trasladar un mensaje de esperanza. "La investigación está logrando que el cáncer de mama se trate cada vez de forma más individualizada, abriendo nuevas oportunidades para mejorar la vida de las pacientes", ha manifestado.

Por su parte, Álvaro Parro, técnico de Comunicación Territorial de Laboral Kutxa, ha destacado durante la presentación de la Marcha Solidaria de Acambi el compromiso de la entidad con la construcción de comunidades "más prósperas, igualitarias y sostenibles" y ha subrayado que esta iniciativa esta alineada con el propósito social de la cooperativa de crédito.