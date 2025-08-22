Bilboko Konpartsak convoca dos caceroladas en la noche de este viernes contra las agresiones sexistas en Aste Nagusia

Archivo - Concentración contra agresiones sexistas de Bilboko Konpartsak - BILBOKO KONPARTSAK - Archivo

BILBAO 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bilboko Konpartsak ha activado la segunda fase del protocolo contra las agresiones y ha convocadoo esta noche, a las 00.00 y 02.00 horas, sendas caceroladas para denunciar varios casos de agresiones sexistas en las fiestas de Bilbao.

En un comunicado, las comparsas de Bilbao han explicado que quieren "activar la alarma y recordar que no van a tolerar ninguna agresión" y que "hacer frente a este problema es responsabilidad de todos y todas: medios de comunicación, instituciones públicas e individuos".

Además de estas caceroladas, este sábado 23 de agosto realizarán una cadena humana de protesta que partirá a las 19.00 horas desde la rotonda del Ayuntamiento.