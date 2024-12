Bizkaia aprueba el presupuesto de 2025 con los votos de PNV y PSE y la abstención de EH Bildu tras el pacto alcanzado

PP advierte a PNV de que va por "el mal camino" y Elkarrekin censura a EH Bildu que "blanquee" políticas que criticaba

GERNIKA (BIZKAIA), 27 (EUROPA PRESS)

El pleno de las Juntas Generales de Bizkaia ha aprobado este viernes los presupuestos vizcaínos para 2025 con los votos a favor de los dos grupos que integran el Gobierno foral, PNV y PSE-EE, y la abstención de EH Bildu, tras el acuerdo presupuestario alcanzado la pasada semana, mientras que PP y Elkarrekin han votado en contra.

De este modo, cierran su tramitación en el Parlamento de Bizkaia los segundos presupuestos del Ejecutivo que lidera Elixabete Etxanobe, que se elevan a 10.660 millones de euros, un 3,4% más que en 2024, con un disponible departamental de 1.650,3 millones, un 3,2% más.

Durante el debate en el pleno de debate de enmiendas parciales y aprobación definitiva de las cuentas, PNV y PSE-EE han subrayado que "solo cinco" de los 51 apoderados de las Juntas Generales han votado en contra, tras el acuerdo de los dos socios de gobierno con el principal partido de la oposición.

En palabras del juntero del PNV Mikel Bagan, se ha "estado a la altura de lo que la sociedad vizcaína espera de estas Juntas Generales con "un presupuesto que no deja no deja a nadie fuera". Por su parte, el portavoz del PSE, Goyo Zurro, ha confiado en que "el apoyo de hoy no sea puntual por pragmatismo coyuntural, sino porque, por responsabilidad y mirada larga, quieran asentar unas bases sólidas de progreso y una apuesta real por Bizkaia".

El portavoz de EH Bildu, Iker Casanova, ha defendido el "buen" acuerdo presupuestario, en el que "todas las partes ganan" y también la ciudadanía de Bizkaia, con las medidas "potentes" que contiene, si bien ha subrayado que su formación no considera que las cuentas sean "buenas". Asimismo, ha subrayado que "no sería coherente llamar continuamente a los acuerdos, aunque sean pequeños, y dar la espalda a esos acuerdos".

"BLANQUEA"

Por contra PP y Elkarrekin, que han visto rechazadas sus enmiendas parciales, han criticado el acuerdo presupuestario. Así, el juntero del PP Diego Pagadigorria se ha mostrado "sorprendido y preocupado" por el acuerdo presupuestario. Según ha advertido, "si el modelo que el PNV, con su pacto con el PSOE, propone a los vizcaínos" es el pacto con EH Bildu para acometer "los proyectos y las políticas que todavía son muy necesarias" en los próximos años, "es el mal camino".

La portavoz de Elkarrekin, Eneritz de Madariaga, ha censurado a EH Bildu un pacto con el Gobierno foral que no "entiende ni comparte" y con el que la coalición soberanista "blanquea" las políticas que ha venido "criticando".

