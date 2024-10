Bizkaia devuelve a los mutualistas los 68,3 millones de 2022 y completará los ejercicios no prescritos este 2024

El "impacto negativo" de las devoluciones supera los 400 millones este año y en 2025 se estima un efecto "estructural" de unos 100

BILBAO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Hacienda foral de Bizkaia ha devuelto a los mutualistas vizcaínos un total de 68,3 millones de euros correspondientes a 2022 y completará, antes de que finalice 2024, los pagos de la totalidad de ejercicios no prescritos, con un importe conjunto, sumando las cantidades ya abonadas de 2023, que supera los 400 millones de "impacto negativo" en la recaudación de este año. Para 2025, se estima un efecto "estructural" que rondará los 100 millones.

En una rueda de prensa en Bilbao tras el Consejo de Gobierno semanal, la diputada de Hacienda y Finanzas, Itxaso Berrojalbiz, ha anunciado que desde el pasado viernes los vizcaínos que cotizaron a una mutualidad antes de 1979 tienen ya los 68,3 millones correspondientes a las devoluciones del ejercicio 2022, el primero de los cuatro no prescritos tras las resoluciones del Tribunal Supremo.

En total, la Hacienda vizcaína ha recibido 139.179 solicitudes de devolución, de las que se han generado de manera automática 86.630 con resultado a devolver, mientras que se han contabilizado 15.672 liquidaciones "con importe cero a devolver". Además, hay 3.987 correspondientes a personas fallecidas a las que se dará un tratamiento no automatizado y el resto de liquidaciones engloban a más de una persona.

En función de los datos aportados por la diputada, se han efectuado pagos por valor de 67.032.464 euros correspondientes a las devoluciones y por valor de 1.264.399 euros por intereses de demora, que se reintegrarán al conjunto de contribuyentes porque "es de justicia".

Las devoluciones de los otros tres ejercicios no prescritos a las personas que hayan solicitado la revisión de las liquidaciones se efectuarán también antes de que finalice 2024, según ha explicado Itxaso Berrojalbiz, "sin que sea necesario realizar ninguna acción adicional o aportar ninguna documentación".

En concreto, a mediados de este mes de octubre comenzará la devolución del importe correspondiente a 2021, a finales de octubre se efectuará la del ejercicio 2020 y a mediados del mes de noviembre se llevará a cabo la del año 2019.

La diputada ha precisado que, como sucedió con el ejercicio 2023, no todos los solicitantes de los cuatro ejercicios no prescritos tienen derecho a una devolución bien porque no se les ha retenido ninguna cantidad en su declaración, bien porque ya se les devolvió la totalidad de las retenciones antes de la aplicación de las sentencias del Tribunal Supremo.

También ha matizado que existen personas que por circunstancias especiales no van a entrar en el proceso automático, casos en los que Hacienda realizará "actuaciones manuales específicas", si bien los pagos se llevarán a cabo igualmente dentro de este año 2024.

Todas estas devoluciones se suman a las ya efectuadas a los mutualistas correspondientes a 2023, por un importe de 109.243.859 euros. De ellos, 70,97 millones se aplicaron durante la campaña de la Renta a las 109.509 declaraciones de personas a las que la aplicación de las sentencias del Supremo les modificaba el resultado de su liquidación.

Además, se han abonado 35,73 millones a 46.828 contribuyentes con cotizaciones anteriores a 1967 tras la sentencia del Supremo dictada en abril, "en plena campaña de la Renta".

A estos dos tramos se les añaden las devoluciones de personas que presentaron su declaración con cuota a pagar y solicitaron el fraccionamiento del pago en dos plazos, a los que el pasado 3 de octubre se procedió a devolver 2,5 millones correspondientes a 3.621 declaraciones.

RELATIVIZAR EL IMPACTO

Así, en palabras de la diputada de Hacienda, los vizcaínos que cotizaron a una mutua antes de 1979 "habrá recuperado antes de que termine el año todo lo que por ley les pertenece", una cuantía que supera los 400 millones de euros.

Para 2025, ha explicado, se estima que "el impacto recaudatorio estructural de lo que en la campaña 2023 hemos devuelto", por lo que rondará los 100 millones, cuyo efecto en los presupuestos hay que "relativizar" dado que la recaudación total en Euskadi ronda los 19.000 millones.

En todo caso, ha precisado que será en el Consejo Vasco de Finanzas, el próximo día 15, donde se conozcan las previsiones de liquidación de 2024 y del presupuesto de 2025 y también "los impactos" que van a causar las devoluciones a los mutualistas en la recaudación.

Por su parte, ha destacado que "no podemos abstraernos de que tenemos 400 millones menos de recaudación que no teníamos previsto a la hora de hacer el presupuesto", pero hay que "meter en la balanza otros elementos" y no tener en cuenta solo "este elemento aislado que obviamente tiene un impacto negativo". Así, ha apuntado que "las retenciones de trabajo, la economía y la recaudación por Sociedades ha ido mejor de lo esperado".