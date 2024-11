Bizkaia habilita un dispositivo excepcional para menores extrajeros y pide un reparto "justo" porque "no puede más"

BILBAO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputación foral de Bizkaia ha acordado "habilitar de manera excepcional" un dispositivo para prestar la atención inmediata que requieran los menores extranjeros no acompañados, y ha demandado "al resto de territorios, comunidades autónomas y, sobre todo, al Gobierno central" un "reparto más justo y equilibrado", porque "no pueden más" y la red de Bizkaia "no da para más".

La institución foral ha destacado que la legislación le permite "habilitar de manera excepcional instalaciones y profesionales para prestar atención inmediata" a estos menores.

La portavoz de la Diputación, Leixuri Arrizabalaga, ha explicado este jueves los asuntos aprobados en Consejo de Gobierno de la institución foral, y ha resaltado que se ha acordado aplicar "medidas excepcionales en su red de acogimiento para menores migrantes no acompañados", ya que "las llegadas han tenido un crecimiento exponencial" que ha ido "tensionando y poniendo al límite la red".

Según ha informado, están llegando a Bizkaia una media de tres menores al "día por diferentes vías" y ha apuntado que 16 centros acogen en la actualidad a 602 menores extranjeros en territorio vizcaíno, y la red "ha colapsado".

También ha especificado que un porcentaje importante "de los que están en Canarias van a seguir llegando" al territorio vizcaíno. "Esta llegada impredecible y difícilmente planificable nos dificulta el poder ofrecerles un proyecto socioeducativo para facilitar su integración en la sociedad", ha asegurado.

La diputada ha explicado que estos recursos excepcionales que impulsarán "tendrán un máximo de funcionamiento de un año", prorrogable durante seis meses más, y contará con figuras educativas, asistenciales, tanto sanitarias como sociales y auxiliares.

(Habrá ampliación)