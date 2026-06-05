Bizkaia presenta a consejeros del Comercio Exterior de Francia su capacidad de atraer inversión industrial y tecnológica

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, y las diputadas de PromociónEconómica, Ainara Basurko, y Hacienda y Finanzas, Itxaso Berrojalbiz, con los Consejeros del Comercio Exterior de Francia - DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

BILBAO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha recibido este viernes en el Palacio Foral de Bilbao al Comité España de los consejeros del Comercio Exterior de Francia, al que ha presentado la capacidad del territorio vizcaíno para atraer inversión industrial y tecnológica.

Según ha informado la Diputación vizcaína, en el encuentro institucional de "alto nivel" han participado 51 consejeros y consejeras vinculados a grandes compañías francesas con presencia internacional, acompañados por la embajadora de Francia en España, Kareen Rispal.

La reunión, celebrada con motivo del encuentro anual del Comité, se enmarca en la estrategia de la Diputación Foral de Bizkaia para reforzar el posicionamiento internacional del territorio, atraer nuevas inversiones y generar oportunidades de colaboración empresarial en sectores estratégicos.

La delegación reúne a altos directivos de compañías como LVMH, BNP Paribas, EDF, ENGIE, Orange, Amadeus, Leroy Merlin, Legrand, EY, Tikehau Capital, CEVA Vehicle Logistics, ID Logistics, VINCI/Solétanche Bachy o Forvis Mazars, entre otras.

Entre ellas figuran grandes grupos internacionales de energía, industria, infraestructuras, movilidad, logística, tecnología, financiación, consultoría, distribución y servicios avanzados. Se trata de empresas con capacidad de inversión y decisión en sectores "alineados con las prioridades de Bizkaia: transición energética, industria avanzada, innovación, digitalización, conectividad y generación de empleo de calidad", según ha destacado la institución foral.

El acto ha contado también con la participación de la presidenta del Comité España de los Consejeros del Comercio Exterior de Francia, Anne-Laure Viard, la diputada foral de Promoción Económica, Ainara Basurko, y la diputada foral de Hacienda y Finanzas, Itxaso Berrojalbiz.

BIZKAIA, VOCACIÓN INTERNACIONAL

Durante el encuentro se ha presentado Bizkaia como un territorio pequeño, pero con una economía "innovadora competitiva, una base industrial sólida, un alto nivel de bienestar y una clara vocación internacional". Así, se ha expuesto que el territorio cuenta con un PIB per cápita de 46.920 euros, una población de 1.150.000 habitantes que representa el 51% de la población vasca, "una buena conectividad marítima, aérea y digital, y sectores estratégicos como la energía, la automoción y el ámbito aeronáutico-espacial".

También se ha puesto en valor el papel de la Diputación Foral de Bizkaia en el impulso de la competitividad empresarial a través de su autonomía fiscal, "una herramienta diferencial que permite orientar la política tributaria al apoyo de la inversión, la innovación, la transición energética y el crecimiento de proyectos empresariales estratégicos, junto con ayudas, servicios de valor añadido, fondos para startups y mecanismos orientados a facilitar la financiación de proyectos de I+D+i", según han detallado desde las Diputación.

El encuentro ha permitido intercambiar visiones sobre los retos económicos compartidos, las oportunidades de cooperación entre empresas francesas y el tejido económico de Bizkaia, y el papel de los grandes grupos internacionales en el desarrollo territorial.

La Diputación Foral de Bizkaia refuerza así "su agenda de diplomacia económica y su estrategia de atracción de inversiones vinculadas a sectores industriales, tecnológicos y de alto valor añadido".

CONSEJEROS DEL COMERCIO EXTERIOR DE FRANCIA

Los Consejeros del Comercio Exterior de Francia forman parte de una red internacional de directivas, directivos y profesionales expertos en mercados exteriores que ejercen como asesores oficiales del Gobierno francés en materia de comercio exterior, internacionalización empresarial y atracción de inversiones.

Son nombrados por el Primer Ministro de Francia por su trayectoria en la alta dirección empresarial y contribuyen al fortalecimiento de las relaciones económicas bilaterales.