Bizkaia se suma a la Red Europea de Observatorios Regionales de Empleo y apuesta por retener talento y emplear migrantes

La Red celebra esta semana un encuentro en Suiza sobre 'Escasez de mano de obra y competencias'



BILBAO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Bizkaia se ha unido a la Red Europea de Observatorios Regionales de Empleo y ha apostado por continuar con políticas de atracción, generación y retención de talento que fomenten la diversidad cultural facilitando la incorporación laboral de la población migrante y que combatan las desigualdades de género, la feminización de las situaciones de pobreza o la brecha salarial.

La institución foral se ha sumado a esta Red con el objetivo de fortalecer la colaboración y el aprendizaje mutuo sobre políticas de empleo y mercado laboral y una delegación de la diputación vizcaína ha presentado algunas de sus políticas de empleo, entre las que se incluyen el programa mixto de empleo-formación GazteOn para población joven en situación de vulnerabilidad.

La teniente de diputada general de Bizkaia, Teresa Laespada, ha encabezado una delegación de la institución foral que ha participado esta semana en Lugano (Suiza) en el XIX encuentro anual de esta Red Europea, denominado 'Escasez de mano de obra y competencias: conocimientos y evidencias para conformar estrategias relevantes para los mercados laborales regionales y locales y los observatorios del mercado laboral'.

En su intervención, Laespada ha destacado la filosofía y algunos de los programas de empleo forales, entre los que se incluye el programa mixto de empleo-formación GazteOn dirigido a población joven en situación de vulnerabilidad.

El encuentro en Lugano ha sido organizado por la Università della Svizzera Italiana y el State Secretariat for Economic Affairs de Suiza, con la coordinación del Institute for Economics, Labour and Culture de la Universidad de Goethe (Alemania) y el programa Local Employment and Economic Development Programme de la OCDE.

Laespada ha destacado el enfoque territorial de esta Red Europea porque "las dinámicas laborales y económicas varían significativamente entre diferentes regiones", por lo que las políticas de empleo son más efectivas y ajustadas bajo un enfoque territorial y más local.

Tras recordar las tres transiciones que actualmente se están afrontando en Europa como sociedades avanzadas, la demográfica, la tecnológica y la medioambiental, ha subrayado la necesidad de que las políticas de empleo, por ejemplo, tengan en cuenta cuestiones como el envejecimiento que se vive en Bizkaia con necesidad de mano de obra en algunos sectores.

RETENCIÓN DE TALENTO

Con este escenario, ha apostado por continuar con políticas de atracción, generación y retención de talento que aborden la diversidad generacional, que fomenten la diversidad cultural facilitando la incorporación laboral de la población migrante y que combatan las desigualdades de género, la feminización de las situaciones de pobreza o la brecha salarial.

En este sentido, ha recordado que la Diputación foral de Bizkaia está preparando su segundo Plan de Empleo, con el objetivo de reforzar los programas y adaptarlos a la realidad de las personas y empresas "en un contexto de incertidumbre y de cambio constante", generando "programas diversos para realidades diversas con flexibilidad y anticipación".

Para ello, el objetivo es "redoblar esfuerzos" en la incorporación del talento de las personas mayores de 45 años y desempleadas de larga duración, así como seguir trabajando en la inserción laboral de las personas jóvenes (con una mirada especial en quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad social), incentivar la inserción laboral de las personas con discapacidad, nuevos itinerarios específicos para personas migrantes (con herramientas como el arraigo por formación) y situar el empleo como una herramienta de Igualdad de mujeres y hombres.

POBLACIÓN JOVEN

En el caso de la población joven, la diputada ha explicado que los programas mixtos de empleo-formación como GazteOn van a ser reforzados. En concreto, ha señalado que GazteOn ha intervenido en la inserción laboral de jóvenes vulnerables y que sus resultados están siendo muy positivos. Sobre este programa también ha intervenido el Director de Inclusión Social de Bizkaia, Óscar Seco.

Respecto a GazteOn, se ha destacado que se ha producido un incremento en la tasa de integración de jóvenes en el mercado de trabajo porque "cada año se incorporan más rápidamente", las prácticas son más cortas y los procesos más ágiles".

Esto se debe, fundamentalmente, han indicado, a cambios legislativos en materia de extranjería, al mayor ajuste con las necesidades de las empresas, a los propios aprendizajes que las empresas han realizado de ediciones anteriores y al refuerzo en la fidelidad de los jóvenes a su apuesta por el empleo, en el que se asocia el trabajo a su proyecto vital y al desarrollo de los apoyos que precisan.

Por otra parte, se está afianzando el programa en los sectores económicos que más pujanza están teniendo en Bizkaia como son industria, construcción y sostenibilidad ambiental, han informado.

En cuanto a los datos de participación e inserción se puede indicar que desde la convocatoria 2020 del programa GazteOn ha contado con 501 participantes y 309 inserciones laborales (un 61,67%). Entre los sectores en los que se ha trabajado, se encuentran Industria (alimentaria, naval, mantenimiento o tratamientos superficiales), Carpintería, Cocina, Electricidad, Vivienda, Construcción sostenible o Pesca.