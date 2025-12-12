Blow Up Fest reúne este sábado en Bilbao un triple cartel 'garajero' con The Chevelles, The Peawees y Wau y los Arrrghs

The Chevelles - UNDERCOVER PRODUCCIONES

El Blow Up Fest 2025 celebra este sábado en Bilbao su sexta edición con un triple cartel, de esencia sonora 'garajera', compuesto por los italianos The Peewees, los australianos The Chevelles y los valencianos Wau y los Arrrghs, dentro de una cita que se celebrará en la sala Santana de la capital vizcaína a partir de las 19.45 horas.

En un comunicado, la promotora organizadora del festival, Undercover Producciones, ha informado que el programa de esta nueva edición, al igual que la pasada, vuelve a concentrarse en una única fecha, frente a las precedentes, en que constaba de dos jornadas.

La velada, con apertura de puertas a las 19.15 horas, arrancará con la actuación de los italianos The Peawees media hora después; a los que seguirán The Chevelles (21.00 horas) y los valencianos Wau y los Arrrghs serán los encargados de cerrar el festival con un concierto previsto a partir de las 22.15 horas. El precio fijado para las entradas es de 22 euros en anticipada y de 26 euros en taquilla.

The Peawees se fundaron en 1995 por tres adolescentes liderados por Hervé Peroncini, en la pequeña ciudad militar italiana de La Spezia, y comenzaron a tocar punk rock 'n' roll. Activos durante casi 30 años, la banda ha combinado en sus directos y grabaciones en estudio esas raíces iniciales fusionadas con influencias del r'n'b, el roots rock, el soul y el garage, manteniéndose fieles a las esencias del rock 'n' roll.

En su andadura han compartido escenario con referentes del género como The Sonics, Detroit Cobras, The Fleshtones, The Dwarves o Radio Birdman, entre otros. En 2024, The Peawees lanzaron su séptimo álbum de estudio, One Ride.

La formación actual está compuesta por el líder fundador y compositor Hervé Peroncini, el batería tejano afincado en Italia Tommy González, el guitarrista Dario Persi y el bajista Fabio Clemente.

Tomarán el relevo sobre el escenario los australianos The Chevelles, quienes regresan tras su gira estatal en enero de 2024 para celebrar el 30 aniversario de su primer tour por España y el lanzamiento de sus influyentes álbumes 'The Kids Ain't Hip' y 'Gigantic'.

La banda regresa con su conexión sonora de garage y power pop para ofrecer, según han subrayado desde Undercover Producciones, una selección de canciones de sus aclamados primeros discos y canciones del que hace su más reciente disco hasta la fecha, el séptimo de su carrera, grabado durante la crisis pandémica.

Con la vuelta de uno de los miembros fundadores, el batería Dave Shaw (The Stems, Neptunes), la banda sigue fiel en sus conciertos a su esencia sonora, identificable en sus "potentes riffs de guitarra y partes vocales altas como homenaje al rock & roll y la cultura icónica de los años 60".

'The Chevelles' son una banda de garage-power-pop de Perth (Australia) con gran presencia en el sonido de sus guitarras y unas vocales muy altas. El grupo ha ofrecido más de 1.200 shows a lo largo de su trayectoria, desde pequeñas y humildes salas hasta estadios. En 2007 y en 2010 batieron su récord de entradas en el SxSW de Austin (Texas) y en una playa de Río de Janeiro al que asistieron 30.000 personas.

Cerrarán la velada el quinteto valenciano Wau y los Arrrghs (22.15 horas) referentes de la escena garage española de maneras punk gracias a su salvaje directo, que les ha granjeado una amplia comunidad de seguidores desde sus inicios, a principios de este siglo.

Comenzaron su andadura en 2003 como teloneros de los Tuna Tacos y a partir de ahí han desarrollado una "actividad frenética" de conciertos y giras por toda Europa, USA, México o Puerto Rico.

Con tres discos de larga duración, el primero de ellos en 2005, más un EP (2004) y dos singles como legado discográfico, en 2017 decidieron parar, y después de seis años de retiro, regresaron para celebrar sus 20 años sobre los escenarios con una selección de conciertos y que posteriormente prolongaron con fechas puntuales.

Liderados por el vocalista Juanito Wau, la crítica ha calificado su propuesta sonora como un "holocausto ye-yé de garage punk" mientras que ellos se han definido a sí mismos como "la versión salvaje de Los Brincos".