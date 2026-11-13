Blow Up Fest reúne este sábado en Bilbao un triple cartel de rock de garaje con The Nomads, Sex Museum y Henri Herbert

The Nomads - UNDERCOVER PRODUCCIONES

BILBAO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Blow Up Fest 2026 celebra este sábado en Bilbao su séptima edición con una propuesta sonora en clave de 'garage rock' y un triple cartel compuesto por la banda sueca The Nomads, los madrileños Sex Museum y el pianista francés Henri Herbert.

La cita de esta edición vuelve a tener lugar en la sala Santana de la capital vizcaína, con apertura de puertas a las 19.15 horas y la primera actuación, la del pianista galo, exintegrante de la Jim Jones Revue, a partir de las 19.45 horas.

En un comunicado, la promotora organizadora del festival, Undercover Producciones, ha informado que el programa de esta nueva edición al igual que las dos anteriores se concentra en una única fecha, frente a las citas precedentes cuando se desarrollaba a lo largo de dos jornadas.

Henri Herbert se encargará de abrir la velada junto a su banda de acompañamiento The Fury, a los que seguirá la actuación de los madrileños Sex Museum, a partir de las 21.00 horas, que se encuentran inmersos en las celebraciones de su 40 aniversario, que conmemoran con nuevo nuevo disco y una gira que se prolongará durante 2027.

Cerrarán la noche los históricos The Nomads, grupo surgido a principios de la década de los ochenta por los músicos Hans Östlund, Nick Vahlberg, Joakim Tärnström y Ed Johnson, una formación original de la que continúan en activo sus dos guitarristas, Östlund y Vahlberg, que continúan al frente de la banda, que completan en la actualidad Bjorne Froberg, al bajo, y Joakim Ericson, a la batería.

El precio fijado para las entradas es de 25 euros en anticipada y de 30 en taquilla y pueden adquirirse en la tienda de discos Power Records, la web de la sala, Santana 27, y en la web de Musikaze.

HENRI HERBERT & THE FURY

El pianista Henri Herbert ha vuelto a los escenarios europeos después de unos incesantes últimos años en los que estuvo viviendo en Austin (Texas, USA), donde tocó en directo prácticamente cada noche, ya sea en solitario, con su banda americana o acompañando a otros grandes artistas de rock y blues con sus bandas.

Ahora, el teclista galo regresa a España para presentar sus nuevas y viejas canciones, aunque principalmente sus últimos álbums "Boogie Till I Die" (HH Records, 2022), "Blues Piano Grooves" (HH Records, 2023) y "Get It While It's Hot" (HH Records, 2025).

Nacido en Francia e iniciado en el instrumento a muy temprana edad, se le ha comparado con Jerry Lee Lewis y Albert Ammons, aunque pasó muchos días y muchas noches estudiando y puliendo su propio estilo.

Empezó su carrera musical tocando en pubs, discotecas y bares de toda Europa antes de unirse a esa poderosa y excitante banda llamada The Jim Jones Revue en 2011, coescribiendo y grabando las canciones del magnífico 'The Savage Heart'.

Tras varias giras mundiales, The Jim Jones Revue se disolvió en 2014 y Herbert inició su carrera en solitario.

SEX MUSEUM

Sex Museum surge a mediados de la década de los ochenta en la escena madrileña, en un contexto marcado por la contracultura y, en cuyos inicios, su sonido estaba influido por la música negra -soul, rhythm and blues y rock and roll-, así como por la psicodelia y el garage rock.

Con el tiempo, la banda ha evolucionado hacia un hard rock de raíz setentera con base psicodélica, incorporando en la última década elementos electrónicos por el cada vez mayor peso de los teclados.

Su trayectoria suma más de cuarenta años ininterrumpidos, combinando directos y grabaciones propias, siempre con un fuerte vínculo con la escena alternativa y la independencia como principio.

Su nuevo disco, "The long slow way", se publica el 20 de noviembre y contiene diez nuevos temas. Será el duodécimo en estudio que la formación pone en circulación, a los que hay que sumar dos álbumes en directo "Thee Fabulous Furry" (1992) y "Fly by Night" (2004), más un recopitario "Fifteen Hits That Never Were" (2008).

Actualmente presentan su gira de 40 aniversario, que refuerzan y respaldan con nuevas canciones. En directo, el quinteto es fiel a una propuesta "sólida y enérgica", apoyada en el sonido del órgano Hammond y el fuzz, elementos clave de su identidad dentro del garage y la psicodelia.

El grupo mantiene una alineación consolidada desde hace más de 25 años, con Marta Ruiz en los teclados, Miguel Pardo (voz), Fernando Pardo (guitarra), Roberto 'Loza', batería desde 2000; y Javi Vacas (bajo), incorporado en 2005, tras la disolución de La Vaca Azul, que colideró con Jairo Zavala (Depedro).

CIERRE CON THE NOMADS

Cerrarán la velada los nórdicos The Nomads (22.15 horas) referentes de la escena garage nórdica de maneras punk gracias a su salvaje directo, que les ha granjeado una amplia comunidad de seguidores desde sus inicios, a principios de este siglo.

Surgidos en Estocolmo, el grupo se ha convertido en todo un superviviente del revival del garage rock a rock por su capacidad para absorber otras influencias, como el punk o el blues.

Su primer disco fue un remake del hito "Psycho" de los Sonics, institución del género en los 60, y del que los suecos apenas editaron unos cientos de ejemplares.

Durante la primera fase de su andadura, y tras editar varios singles y EPs, donde alternaban las versiones de clásicos con composiciones propias, explotaron musicalmente en el que está considerado su mejor disco "Outburst" (1984).

Desde entonces, han mantenido la fidelidad a sus orígenes y los singles publicados rondan los cuarenta.

Dos de sus principales referencias sonoras son los recopilatorios "Showdown!" (1994) y "Showdown 2-The 90's" (2002), que dan buena muestra de su enérgica propuesta.

Su último disco hasta la fecha es "Solna", de 2012, que bautizaron así por el barrio de Estocolmo del que surgieron en 1981 y la banda ha confirmado que trabaja ya en poner en orden un nuevo cancionero de cara a un próximo y futuro disco y que "hay planes para nuevas grabaciones".

De ellos ha dicho, el productor y músico sueco Chips Kiesbye, que fueron The Nomads quienes popularizaron en Suecia "las bandas de garaje de los años 60 y mucha gente primero escuchó aquellas canciones geniales en las versiones de The Nomads", subraya en la nota promocional distribuida por Undercover Producciones.

Tal y como explica de su propuesta, "una cosa que distingue a la banda de muchas otras de revival es que nunca se limitaron a copiar el sonido de los originales ya que añadieron influencias extras como el punk, el power pop y el hard rock.

Esa receta especial es lo que todavía hace que su sonido sea único" y que bandas como The Hellacopters puedan considerarse descendientes directos de lo que crearon The Nomads.