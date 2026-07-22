Bolt empieza a operar en Bilbao su servicio de vehículos con conductor (VTC)

Inicio de operaciones de Bolt en Bilbao - BOLT

BILBAO 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Bolt, la plataforma de movilidad líder en Europa, ha lanzado este miércoles su servicio de vehículos con conductor (VTC) en Bilbao y comienza con vehículos 100% eléctricos.

En un comunicado, ha subrayado que, de esta manera, refuerza el ecosistema de movilidad tecnológica de "una de las ciudades más dinámicas del norte de España".

Bolt operará exclusivamente con vehículos eléctricos en el inicio de su actividad en Bilbao. La plataforma contará con una oferta de 100% eléctricos disponibles desde el primer día.

Según ha subrayado, la categoría eléctrica se ha convertido en una de las opciones con "mayor crecimiento" dentro de las ciudades donde Bolt ya opera. Con esta apuesta, la compañía ha indicado que busca contribuir a "reducir las emisiones y avanzar hacia un modelo de movilidad urbana más accesible a todos los usuarios".

Bolt ha indicado que, siguiendo el modelo de otras ciudades, trabajará con pymes y autónomos para desarrollar su operativa en Bilbao. El modelo, según ha destacado, permitirá generar nuevas oportunidades económicas para empresas y profesionales del entorno.

La compañía ha añadido que su llegada pretende reforzar el tejido empresarial local a través de una colaboración basada en innovación y digitalización.

Bolt ha precisado que Bilbao, con 351.000 habitantes y más de 850.000 en su área metropolitana, se ha consolidado como "un referente internacional para los negocios y la innovación" y ha destacado que la ciudad ha sido reconocida por el Foro Económico Mundial como un "modelo global de reinvención industrial y crecimiento" impulsado por la tecnología digital.

Tras señalar que la capital vizcaína mantiene desde hace más de una década una estrategia ""activa de promoción de la movilidad sostenible y compartida", ha añadido todo ello es el motivo que el modelo de transporte bajo demanda de Bolt "encaja de forma natural con la estrategia de sostenibilidad de la ciudad, ofreciendo una alternativa tecnológica, flexible y eficiente tanto para residentes como visitantes".

También ha destacado el aumento del turismo internacional en Euskdi y cree que, por lo tanto, aportará "una experiencia de movilidad digital familiar para millones de turistas internacionales que ya están acostumbrados a utilizar este tipo de aplicaciones en sus desplazamientos diarios".

"Bilbao es una ciudad que integra innovación, sostenibilidad y una clara visión de futuro. En Bolt queremos acompañar esa transformación aportando una solución de movilidad accesible, eléctrica y digital, que dé respuesta tanto a las necesidades de los residentes como a las de los visitantes", han indicado desde Bolt España.

En este sentido, han señalado la necesidad de cooperar con las autoridades competentes en la constitución de "un marco regulatorio estable que permita la convivencia entre operadores".

"La realidad es que la demanda de nuevos servicios de movilidad es cada vez más elevada, mientras que la oferta es limitada. Además, las políticas públicas buscan un uso más racional del vehículo privado, por lo que es importante dotar a residentes y visitantes de más opciones alternativas. La regulación, en este sentido, debe seguir adaptándose a esta realidad", ha concluido.