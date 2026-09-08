Bomberos continúan trabajando en el incendio en Gardelegi en Vitoria, cuya extinción completa es "complicada"

Archivo - Incendio en Álava (archivo) - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de los bomberos continúan trabajando en el incendio registrado este pasado lunes en el vertedero de Gardelegi en Vitoria-Gasteiz, cuya extinción completa es "complicada" debido al tipo de material que está ardiendo, según han confirmado fuentes municipales, que han precisado que el humo generado no es "peligroso" para la población.

El fuego se produjo en la tarde de este pasado lunes en una zona de acumulación de materia orgánica. Varias dotaciones de los bomberos de Vitoria se desplazaron al lugar, donde han estado trabajando desde entonces en el incendio, cuya extinción completa es "complicada".

Según han explicado fuentes municipales, efectivos de los bomberos "llevan toda la noche echando agua", si bien "el foco es muy resistente" por el tipo de material que está ardiendo, a lo que se suma "la complicación añadida de que en el vertedero no hay hidrantes y tienen que desplazarse a por más agua". A primera hora de esta mañana se valorarán medidas adicionales para "acelerar la extinción".

Desde el Ayuntamiento han precisado, respecto a los olores que hayan podido percibir los ciudadanos, que "es relativamente normal que de noche, con la bajada de temperaturas y algún cambio de viento, se pueda notar olor a quemado en la ciudad". En todo caso, han subrayado que el humo "no es peligroso".