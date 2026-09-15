Bomberos continúan los trabajos para sofocar el incendio de Derio, reactivado por la tarde

Archivo - El nuevo camión autobomba forestal en el parque de bomberos y bomberas de Derio - DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA - Archivo

BILBAO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del cuerpo de bomberos mantienen los trabajos para intentar sofocar el incendio reactivado a primera hora de la tarde de este martes en Derio (Bizkaia), después de haber sido controlado de madrugada, según han informado a Europa Press fuentes del Departamento de Seguridad a Europa Press.

El fuego se inició, por causas que se desconocen, sobre las ocho y media de la tarde de este pasado lunes y, alrededor de las tres y cuarto de la madrugada, se logró sofocar.

En el transcurso de la incidencia, se desalojaron dos caseríos de la zona, aunque no se registró ningún herido. Los bomberos y agentes forestales permanecieron durante toda la madrugada en la zona, como medida preventiva, por si se reavivaba el fuego.

Sobre la una de la tarde de este martes, se recibió un aviso que alertaba de que, nuevamente, se había activado el fuego en Derio, en concreto, en el alto Mantuliz hacia Lauro. Pasadas las nueve y media de la noche, los bomberos continuaban trabajando en el lugar.