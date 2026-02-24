Booking reconoce a Bilbao como único destino español del top 10 mundial en tendencia para 2026

Archivo - Museo Guggenheim Bilbao - MUSEO GUGGENHEIM - Archivo

BILBAO 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Bilbao se sitúa como el único destino español dentro del top 10 mundial de lugares en tendencia para visitar en 2026, según el informe anual de Predicciones de Viaje de Booking.com, basado en las opiniones de más de 29.000 viajeros de 33 países y territorios.

El estudio revela que los viajes del próximo año estarán marcados por la búsqueda de "experiencias auténticas y personalizadas", según han destacado desde Booking.

Según el informe, el 67% de los españoles que viajan asegura que no necesita una razón tradicional para reservar un viaje, lo que refleja una forma de entender el turismo "más espontánea y ligada a motivaciones personales". "Esta tendencia encuentra en Bilbao un claro exponente gracias a su capacidad para ofrecer una propuesta urbana con identidad propia, donde cultura, innovación y calidad de vida conviven de manera natural, han asegurado desde Booking.

La capital vizcaína, que "ha evolucionado de antiguo centro industrial a uno de los destinos europeos más reconocidos por su arte, arquitectura y gastronomía, se consolida así como un referente internacional del turismo urbano y cultural", han apuntado.

"Su icónico Museo Guggenheim, los encantos del Casco Viejo, su vibrante oferta gastronómica, que combina pintxos tradicionales y alta cocina, y el equilibrio entre modernidad urbana y naturaleza en el entorno vasco sitúan a Bilbao entre los destinos más inspiradores del mundo para 2026", han detallado.

Según Pilar Crespo, responsable de Booking.com en España y Portugal, Bilbao se perfila como un destino clave en 2026. "La combinación de una ciudad que ha sabido transformarse sin perder su esencia y que ofrece experiencias auténticas, conectadas con su cultura, su innovación y su calidad de vida, la convierte en uno de los destinos urbanos más inspiradores del próximo año", ha destacado.

Junto a Bilbao, el listado de Booking.com incluye otros destinos que marcarán tendencia en 2026 por su "riqueza cultural y paisajes únicos", como Mui Né (Vietnam), con sus dunas de arena y ambiente costero, hasta Barranquilla (Colombia), epicentro de ritmo y tradición caribeña, o Filadelfia (EE. UU.), que celebrará los 250 años de la independencia americana.

Completan el top 10 Guangzhou (China), Sal (Cabo Verde), Manaus (Brasil), Münster (Alemania), Kochi (India) y Port Douglas (Australia), destinos que reflejan la diversidad del turismo global y la búsqueda de experiencias más personales, sostenibles y conectadas con la cultura local.