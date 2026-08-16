Cae un 45% el número de delitos en la Aste Nagusia donostiarra, que se cierra sin incidentes importantes

Cañonazo de las fiestas de San Sebastián, en los jardines de Alderdi Eder, a 8 de agosto de 2026 - Unanue - Europa Press

SAN SEBASTIÁN, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha realizado este domingo un balance de la Aste Nagusia, destacando como tónica dominante "la normalidad y el buen ambiente". Tras apuntar que el número de delitos se ha reducido un 45% respecto al año pasado, registrando la mejor cifra desde la pandemia, ha subrayado que no ha habido que lamentar ningún incidente importante durante las fiestas.

En una comparecencia en San Sebastián, junto con la concejala de Cultura, Ana López, el primer edil ha resaltado el refuerzo en el dispositivo de seguridad con 100 agentes municipales más, coordinación con la Ertzaintza y con unidades móviles avanzadas en playas y Boulevard.

Respecto a la limpieza, ha explicado que se ha producido una disminución en la cantidad de residuos recogidos durante esta Semana Grande, "un dato positivo que refleja también una mayor concienciación en el uso de papeleras y contenedores durante las fiestas".

En este punto, ha agradecido especialmente el trabajo de todos los equipos de limpieza, con un despliegue total de 162 profesionales, reforzado especialmente en la Parte Vieja, el Centro, el entorno del Kursaal y Sagüés, Alderdi Eder y el Muelle, además de mantener el servicio habitual en el resto de la ciudad.

También ha destacado la labor realizada cada madrugada en las playas para que los arenales "hayan estado limpios y preparados a primera hora de la mañana para el disfrute de donostiarras y visitantes".

Por otra parte, ha resaltado el récord histórico de utilización en Dbus en Semana Grande. Se han contabilizado 865.258 viajes en Dbus, que suponen 10.979 viajes más que el año anterior.

Finalmente, ha expresado su agradecimiento a Donostia Festak, a técnicos y organizadores de cada evento programado, así como a las y los donostiarras por el "buen ambiente propuesto".

(Habrá ampliación)