Baja a la mitad la inversión extranjera en Euskadi, con 69,7 millones captados en el primer trimestre del año

BILBAO, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La inversión extranjera que se dirigió a Euskadi en los tres primeros meses de este año ha alcanzado los 69,7 millones de euros, lo que supone prácticamente la mitad de los 135,1 millones de euros captados en el mismo periodo del año anterior, según datos del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, recogidos por Europa Press.

Por países, el que más invirtió en Euskadi durante el primer trimestre de año fue Países Bajos, con 29,3 millones de euros (42% del total recibido por el País Vasco). Tras Países Bajos, empresas de Estados Unidos gastaron en la Comunidad Autónoma Vasca por valor de 24 millones (34,4% del total) hasta marzo. La incursiones empresariales de Italia dejaron en Euskadi 15 millones de euros, mientras las empresas danesas invirtieron 548.000 euros.

Por sectores económicos, la mayor inversión foránea en el País Vasco (el 42% del total invertido) fue en actividades inmobiliarias, con 29,3 millones de euros. La investigación y desarrollo atrajo 24 millones de euros (34% del total), seguido de la Programación, consultoría y otras actividades relacionadas, con 15,5 millones.

Estos datos mantienen la tendencia a la baja experimentada en los últimos años por la inversión extranjera que se dirige a Euskadi, después de que cerrara 2025 con 533,7 millones captados, prácticamente la mitad de los 1.071,5 millones de euros absorbidos un año antes.

A su vez, en 2024 también había sufrido una caída del 31% del valor de las incursiones empresariales extranjeras en el País Vasco, en comparación con los 1.561,4 millones obtenidos en 2023. Mucho mayor fue la caída interanual de ese año, ya que en 2022 casi se había cuadriplicado la inversión, alcanzando los 5.513 millones de euros.