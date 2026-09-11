'Camino Escena Norte' celebra su octava edición, que llegará a nueve localidades de Euskadi

Presentación de 'Camino Escena Norte' - DFA

VITORIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

'Camino Escena Norte (CEN)-Ipar Eszena Bidea' celebra su octava edición, bajo el lema 'Latidos Escénicos', dentro de una propuesta de intercambio cultural que vuelve a conectar a través de las artes escénicas a las comunidades cantábricas de Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi, junto a Navarra y La Rioja, que también participan en esta iniciativa. Nueve localidades vascas acogerán sus actuaciones.

El certamen cultural ha sido presentado este viernes en una rueda de prensa celebrada en la sede de la Diputación Foral de Álava en Vitoria-Gasteiz.

El programa general del denominado 'Itinerario Constelaciones', que se celebra del 18 de septiembre al 15 de noviembre, vuelve a reunir a 18 compañías de las seis comunidades autónomas que forman parte del proyecto cultural de intercambio de artes escénicas (tres por territorio).

En total, durante las nueve semanas de duración de esta edición de 'Camino Escena Norte' se han programado alrededor de 60 espectáculos en otras tantos pueblos y ciudades de las comunidades participantes.

La iniciativa mostrará parte de la producción escénica profesional de los seis territorios a través de propuestas de teatro, títeres, danza y artes del movimiento, circo contemporáneo e ilusionismo. La programación, seleccionada por comisiones profesionales independientes de las seis comunidades autónomas participantes, mantiene la diversidad de lenguajes, estéticas y formatos que caracteriza al proyecto y reúne producciones dirigidas tanto a público adulto como infantil y familiar, han explicado sus responsables.

La diputada foral de Cultura de Álava, Ana del Val, ha destacado que 'Camino Escena Norte' es "un ejemplo de cómo la cultura puede generar puentes entre territorios y facilitar que las compañías y sus creaciones lleguen a nuevos públicos".

En este sentido, ha señalado que "para Álava es especialmente importante formar parte de un proyecto que apuesta por la colaboración, el intercambio y la descentralización de la cultura, llevando las artes escénicas a localidades de nuestro territorio y acercando también a nuestros escenarios propuestas procedentes de otros territorios". Del Val ha subrayado, además, que "ocho ediciones después, Camino Escena Norte demuestra que la cooperación cultural tiene recorrido y que compartir talento, experiencias y públicos nos ayuda a fortalecer el tejido de las artes escénicas".

PROGRAMA EN EUSKADI

El calendario del 'Itinerario Constelaciones' en Euskadi arrancará el 26 de este mes en Labastida con el espectáculo 'Dibújame una palabra' (Asturias). Un día después, Hondarribia acogerá la obra 'Non Pasarán' (Galicia) y el 30 en Agurain, con Tierra de Sombras (Cantabria).

Ya el 18 de octubre Zarautz acogerá la obra 'Voo/vuelo'(Galicia) y el 24 recaerá '3 elementos' en Muskiz. Para el 8 de noviembre está prevista la representación de 'Peter Pan y Wendy' (La Rioja), el 13 Ziogitia alberga 'La niña 104' (Navarra) y finaliza el recorrido el 15 de noviembre en Sopela de mano de 'Voo/vuelo' (Galicia).

En representación de Euskadi, 'Camino Escena Norte' ha seleccionado las creaciones de Ados Teatroa, que presentará '52 Hercios' por primera vez fuera de la comunidad vasca; Zirkozaurre ('Ardatzak-Ejes-') y Tartean Teatro ('¿Dónde están los niños?'). Las tres compañías seleccionadas para esta edición llevarán sus espectáculos a ocho localidades de Galicia, Cantabria, Navarra y La Rioja.

La bilbaína Zirkozaurre viajará con su espectáculo de circo de calle a Viana (Navarra), así como a la capital riojana. Por su parte, Ados Teatroa llevará su función de teatro sobre la soledad no deseada a las localidades de Outes (A Coruña), Laredo (Cantabria) y Sangüesa (Navarra). Por último, la compañía Tartean mostrará su teatro en la localidad coruñesa de Vimianzo, así como en Pamplona y Pradejón (La Rioja.

Junto al 'Itinerario Constelaciones' convive 'Camino Expandido', programa que reúne la actividad que rodea al circuito de funciones y amplía el proyecto a través de encuentros con los públicos, talleres, acciones de mediación, colaboraciones con otros proyectos culturales y actividades dirigidas al propio sector profesional.

Una de las grandes protagonistas de esta edición será Asturias, que toma el relevo de Cantabria en el 'FOCO' de 'Camino Escena Norte'. El 'FOCO' reúne un programa de acciones de dinamización sectorial y promoción exterior destinado a visibilizar la creación escénica profesional del territorio protagonista.

Entre sus principales actividades se encuentra 'Habitación Peregrina PRO', que celebrará su séptima edición del 21 al 23 de septiembre en Laboral Ciudad de la Cultura, en Gijón/Xixón.

El encuentro profesional reunirá a compañías, programadores, ayuntamientos participantes en el 'Itinerario Constelaciones', teatros, salas privadas, festivales y otros agentes del sector de las seis comunidades de 'Camino Escena Norte'. La edición asturiana centrará su trabajo en tres ejes: la coproducción interterritorial, la distribución sectorial y las artes escénicas en espacios no convencionales.

'LATIDOS ESCÉNICOS'

'Camino Escena Norte' ha elegido 'Latidos Escénicos' como lema de su octava edición. 'Latexos Escénicos', en gallego, 'Llatíos Escénicos', en asturiano, y 'Eskena Taupadak', en euskera, relacionan el proyecto con la esencia de las artes vivas, el tiempo y la energía que comparten artistas y espectadores. El lema sitúa el encuentro en el centro de Camino Escena Norte: "el que se produce entre intérpretes y públicos y también el que desde 2019 conecta a profesionales y territorios a través de las artes escénicas".

El 'FOCO' determina también la autoría de la imagen de cada edición. En 2026, el diseñador ovetense Sergio Llunik firma la propuesta gráfica que acompañará al proyecto. Llunik ha concebido no un único cartel, sino un sistema formado por cuatro piezas, una por cada lengua de los territorios que recorre 'Camino Escena Norte'.

Las líneas de color atraviesan los carteles y representan los caminos, los desplazamientos de las compañías, las conexiones y los vínculos que genera el proyecto. En el centro, el encuentro entre dos figuras construye visualmente un corazón y convierte el latido en la imagen central de la octava edición.

CEN es una iniciativa promovida por las asociaciones profesionales de productoras de artes escénicas Escena Galega (Galicia), Escena Asturias (Asturias), Acepae (Cantabria), Eskena (Euskadi), Esna (Navarra) y Aescena (La Rioja). Todas ellas están integradas en Camino Escena Norte Agrupación de Interés Económico, creada específicamente para el desarrollo, gestión y producción del proyecto. CEN cuenta con el apoyo económico de gobiernos e instituciones de las seis comunidades implicadas.