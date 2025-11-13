La campaña 'Egurraren Herria. Bosque Country' llega a Gipuzkoa donde concluirá su recorrido el próximo día 30

SAN SEBASTIÁN, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La campaña itinerante 'Egurraren Herria. Bosque Country', tras pasar por Álava y Bizkaia, llega a Gipuzkoa donde concluirá su recorrido el próximo domingo 30. Esta iniciativa, impulsada por Asociación para la Certificación Forestal PEFC Euskadi, las tres diputaciones forales y el Gobierno Vasco, con la colaboración de Hazi Fundazioa y Baskegur, busca acercar el sector forestal-madera a la ciudadanía.

La iniciativa pone en valor la madera local como "pilar de una economía circular y con baja huella de carbono". Este material, obtenido mediante gestión sostenible y certificada, "constituye una alternativa renovable y de proximidad a los derivados del petróleo, contribuyendo a mitigar emisiones", han señalado desde Baskegur.

"El objetivo principal de la campaña es acercar a la ciudadanía y especialmente a los centros educativos el sector forestal-madera y toda su cadena de valor: desde los propietarios forestales, todas las empresas que trabajan en los bosques y las industrias de primera y segunda transformación que hacen diferentes productos", ha explicado Oskar Azkarate, director de la Asociación de la Madera de Euskadi, Baskegur.

En esa línea, ha apuntado que también se trata de poner en valor "la gestión activa y sostenible de los propietarios en los territorios vascos". "Hay que tener en cuenta que por ejemplo en Gipuzkoa el 80% de la superficie arbolada es privada", ha añadido.

Por su parte, el diputado foral de Equilibrio Territorial Verde, Xabier Arruti, quien ha participado esta mañana en Tolosa en la presentación de la iniciativa, ha destacado que "se trata de un producto de kilómetro cero, renovable, cuyo uso contribuye además a reducir la huella de carbono".

En este sentido, ha añadido que "para transitar hacia una economía más sostenible es preciso promover una bioeconomía forestal local de la madera, respetando siempre el equilibrio entre los tres pilares: medioambiental, económico y social", al tiempo que ha subrayado que iniciativas como esta "son fundamentales para sensibilizar a la ciudadanía sobre el valor del sector y su aportación al territorio".

Tras su estancia en Tolosa, la siguiente parada de la unidad móvil será este viernes en San Sebastián para después detenerse en Zarautz (19 de noviembre), Eibar (21 de noviembre), Errenteria (26 de noviembre) e Irun (30 de noviembre), localidad que será la última parada en su recorrido por Euskadi.

En los dos meses que ha estado circulando, y tras pasar por un total de 18 localidades, se prevé que miles de personas visiten la unidad móvil hasta entonces, en su mayoría escolares.

El conjunto de la campaña cuenta con el respaldo de PEFC Euskadi, de las tres diputaciones forales y el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, así como Hazi Fundazioa y la Asociación de la Madera de Euskadi, Baskegur.

La unidad móvil ha sido financiada a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La campaña itinerante incluye exposición de productos de madera, dinámicas interactivas como un 'Escape Room' con pistas basadas en datos del sector, juegos didácticos y digitales, infografías sectoriales que permiten conocer datos sobre empleo, producción y beneficios ambientales, entre otras actividades.

Entre semana las visitas, guiadas por un equipo dinamizador, están principalmente dirigidas a escolares, dejando los fines de semana la entrada libre para público adulto y también infantil. Se trata de una actividad accesible para personas con movilidad reducida.

El 55% de Euskadi está arbolado, uno de los porcentajes más altos de la Unión Europea. Gran parte de estos bosques es de titularidad privada y su gestión depende de la propiedad forestal, tanto para producción de madera como para conservación. Gracias a su labor, más del 70% de la madera utilizada en Euskadi es local, y el sector transformador genera alrededor de 19.000 empleos directos e inducidos.