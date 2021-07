La campaña Ekoadrila dará "segundas vidas" a los residuos en Euskadi

El Plan de Residuos de Euskadi se plantea un objetivo de recogida selectiva del 75% para 2030

SAN SEBASTIÁN, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La campaña Ekoadrila, puesta en marcha por el Gobierno Vasco, Ecovidrio y Ecoembes, dará "segundas vidas" a los residuos en Euskadi, ofrecerá consejos de reciclaje y repartirá regalos durante todo el verano. El nuevo Plan de Residuos del País Vasco contempla un objetivo de recogida selectiva del 75% en 2030.

Esta iniciativa ha sido presentada en San Sebastián por la viceconsejera de Sostenibilidad Ambiental del Gobierno Vasco, Amaia Barredo; el gerente de la zona de Ecovidrio, Oskar Acedo; y el portavoz de Ecoembes en Euskadi, Jose Arrancudiaga.

Según han explicado, los personajes de la Ekoadrila, envases animados, recorrerán durante seis semanas Euskadi, animando a "seguir reciclando bien", con el fin que Euskadi "encabece en el Estado el porcentaje de toneladas recicladas y llegar al 2030 alineados con los objetivos europeos recuperando el 75% de los envases (63% ahora)", así como informando "sobre reciclaje y repartiendo regalos (una bolsa elaborada con algodón orgánico 100%) entre todas las personas que participen en el Ekoadrila Test".

Barredo ha destacado que se trata de una iniciativa "tanto divulgativa, como amable y lúdica". Sus protagonistas son 'Detergenteberri', 'Lataburu', 'Kajaguren' y 'Fraskobide'. La campaña se difundirá tanto en medios de comunicación, como en redes sociales y en la página web 'www.ekoadrila.eus' donde se podrá acceder, además, al sorteo de cuatro "grandes experiencias sostenibles", solo por rellenar el test de reciclaje.

Esta campaña multicanal estará vigente en Euskadi durante todo el verano y terminará la primera semana de septiembre. Arrancudiaga ha destacado "el compromiso de la sociedad vasca con el reciclaje de envases domésticos".

Por su parte, Acedo ha asegurado que Euskadi es "un territorio ejemplar y de liderazgo en su compromiso frente al cambio climático". Por otro lado, Barredo ha recordado que en Euskadi se está debatiendo el nuevo plan de prevención y gestión de residuos con el horizonte a 2030.

"Una de las mayores corrientes de generación de residuos es la municipal donde producimos algo más de un millón de toneladas al año, lo que supone una ratio per cápita de 481 kg/habitante y año", ha señalado, para añadir que esa cantidad "ha descendido en un 2,2% con respecto a 2010 (492 kilos por habitante al año), y se plantea como objetivo, bajo el principio de que no hay mejor residuo que el que no se genera, que se vea reducida en 2030 en un 10%".

RECOGIDA

También ha señalado que, durante gran parte del 2020 y en la actualidad, como consecuencia de la pandemia de coronavirus, la recogida selectiva o la separación de residuos y su depósito en los contenedores previstos para cada tipología de residuos, "volvió a consolidarse un año más como una práctica medioambiental muy extendida en la sociedad vasca".

Así, cada habitante de Euskadi depositó 24,4 kilos de residuos -un 6,7% más respecto al año anterior- en los contenedores amarillos destinados a los envases domésticos de plástico, metal y brik. Una cantidad que, durante los últimos cinco años, se ha incrementado un 34%. Por su parte, la cantidad de residuos recibida en el contenedor azul descendió un 3,3%, depositando cada persona 32,5 kilos de papel y cartón en los contenedores azules. "Un descenso puntual ya que, durante los últimos cinco años, esta cantidad se ha incrementado un 3%", ha afirmado.

Respecto al envase de vidrio, en el País Vasco se recogieron, a través del contenedor verde, un total de 58.457 toneladas de residuos de envases de vidrio, lo que sitúa la aportación de cada ciudadano en 26,3 kilos/habitante (unos 90 envases por persona).

La viceconsejera ha opinado que "no podemos ni debemos ser conformistas" y ha recordado que "los objetivos de reciclaje que se van imponiendo desde Europa son cada vez mayores y no debemos caer en la autocomplacencia". Por ello el nuevo Plan plantea un objetivo de recogida selectiva del 75%, cuando a día de hoy Euskadi se encuentra al 63%.