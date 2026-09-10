Carlos Marcote inaugura la agenda expositiva del nuevo curso en el centro Ataria de Vitoria-Gasteiz

Exposición de Carlos Marcote - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Estudios Ambientales (CEA) abrirá este viernes dos nuevas exposiciones en Ataria y el Jardín Botánico de Olárizu, que acercarán al público a la naturaleza y al patrimonio del País Vasco a través de la mirada artística de Carlos Marcote y de la recuperación de semillas, frutales y variedades agrícolas tradicionales.

Según ha valorado el concejal de Medio Ambiente, Borja Rodríguez, se trata de "dos sugerentes exposiciones que tienen como protagonistas el arte del reconocido pintor vitoriano, Carlos Marcote, que seduce con sus paisajes" y, otra, que "pone en valor las semillas hortícolas y árboles frutales tradicionales, un patrimonio natural que debemos preservar".

La muestra de Marcote en el Centro de Interpretación de los Humedales del Salburua, Ataria ofrecerá una profunda reflexión sobre la naturaleza y la contemplación, invitando a las personas espectadoras a interactuar con el paisaje a través de su obra.

En esta muestra, el autor se encuentra en su medio más natural, donde "la representación se convierte en ausencia; no se trata de una visión romántica ni puramente sentimental". Sus cuadros se transforman en documentos que atestiguan que lo natural sigue existiendo y está ahí, al alcance de las miradas.

"RECORRER CAMINOS"

La colección, según el CEA que despierta el deseo de recorrer sus caminos, de perderse por un tiempo en sus bosques y montañas, planteando al visitante una constante cuestión: ¿es ésta una invitación al sosiego de la mirada o al desasosiego del pensamiento?

Esta propuesta creativa podrá visitarse del 11 de septiembre al 18 de octubre en Ataria, con entrada libre. El horario para poder disfrutarla será de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas (en octubre hasta las 19.00 horas).

JARDÍN BOTÁNICO

La Casa de la Dehesa del Jardín Botánico de Olárizu, por su parte, acoge desde mañana la primera exposición de la Red de Semillas de Euskadi, una asociación sin ánimo de lucro que trabaja para la recuperación de la biodiversidad cultivada del País Vasco.

La muestra 'Frutales y semillas campesinas' presentará fichas sobre variedades tradicionales de semillas hortícolas y árboles frutales. Además, incluirá una guía para la plantación de frutales de variedades antiguas.

Coincidiendo con el Día de puertas abiertas de la Red de Semillas de Euskadi y el reparto de semillas, el CEA inaugurará el viernes la primera muestra pública de estos materiales didácticos, creados para poner en valor la salud, la biodiversidad y el patrimonio agrícola tradicional.

La exposición permanecerá en la Casa de la Dehesa hasta el 30 de septiembre y podrá visitarse los jueves, de 17.00 a 19.00 horas, y de viernes a domingo, de 12.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.