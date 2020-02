Carolina Durante actuará el sábado en Bilbao con entradas agotadas hace semanas

BILBAO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Carolina Durante actuará este próximo sábado en el Kafe Antzokia de Bilbao con las entradas agotadas desde hace semanas para ver a una de las bandas que ha tenido una de las irrupciones más meteóricas en el pop-rock español de los últimos años.

El grupo madrileño actuó en el BBK Live el 13 de julio de 2018, cuando eran unos desconocidos para el gran público, y el "pelotazo" de la canción 'Cayetano' hizo que la gente invadiera el pequeño escenario, --como se puede ver en youtube--, destinado a las bandas de menor entidad del festival de Kobetamendi.

Formado en 2017 y con claras reminiscencias de 'Los Nikis', el cuarteto compuesto por Diego Ibáñez (voz), Martín Vallhonrat (bajo), Juan Pedrayes (batería) y Mario del Valle (guitarra), publicó su primer EP 'Necromántico', en diciembre de ese mismo año, que incluía las canciones

'En Verano, Ornitofilia', 'La Noche de los Muertos Vivientes' y

'Necromántico'.

Su segundo lanzamiento, el EP 'Examiga', fue publicado el 4 de mayo de 2018, en el que se incluía su gran éxito 'Cayetano', 'Niña de Hielo' y '300 Golpes'. Otro gran hit del grupo 'El himno titular' (no me gusta que me guste el fútbol...) o la canción 'Perdona (ahora sí que sí)' a dúo entre la vencedora de Operación Triunfo Amaia Romero y Diego Ibáñez les ha abierto las puertas para tocar en algunos de los festivales más multitudinarios de España.

En abril de 2019 publicaron su primer disco homónimo 'Carolina Durante', que ha sido elegido por la revista Mondo Sonoro como el mejor de ese año en la categoría de discos nacionales.

"Tanto cuando se autoanalizan como cuando avivan la llama del morbo romántico sacan matrícula, pero también aprueban con nota cuando hacen un nuevo retrato generacional, cuando firman cortes de velocidad y urgencia punk o cuando aceleran la canción melódica. Carolina Durante han hecho un disco importante. De esos discos que abren camino", reza la publicación musical.