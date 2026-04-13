La carretera N-1 registrará afecciones el jueves en Etzegarate por trabajos de mantenimiento del firme

SAN SEBASTIÁN 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La carretera N-1 registrará este próximo jueves afecciones en el enlace 406, en el alto de Etzegarate, por trabajos de mantenimiento del firme, según ha informado la Diputación foral de Gipuzkoa. Habrá afecciones puntuales al tráfico entre las 09.00 y las 16.00 horas, según ha detallado la institución foral.

Los trabajos obligarán a realizar cortes temporales en distintas conexiones de entrada y salida del enlace, que se desarrollarán de forma escalonada a lo largo de la jornada.

Así, entre las 09.00 y las 11.00 horas permanecerá cerrada la salida desde la N-I, en sentido San Sebastián, hacia el enlace de Etzegarate. Los vehículos deberán continuar hasta la salida 409 (Urtsuaran), donde podrán cambiar de sentido para regresar en dirección Vitoria-Gasteiz y acceder al enlace.

Entre las 11.00 y las 12.00 horas se cortará la incorporación desde el enlace 406 a la N-I en sentido Vitoria-Gasteiz. En este caso, los vehículos deberán dirigirse hacia Donostia y utilizar igualmente la salida 409 para cambiar de sentido.

Además, entre las 12.00 y las 13.00 horas se verá afectada la salida desde la N-I en sentido Vitoria-Gasteiz hacia el enlace de Etzegarate. Como alternativa, se deberá continuar hasta la salida 405 (Zegama), realizar el cambio de sentido y regresar hacia Donostia para acceder al enlace.

Por último, entre las 14.00 y las 16.00 horas, se cerrará la incorporación desde el enlace 406 a la N-I en sentido San Sebastián. Los vehículos deberán dirigirse en sentido Vitoria-Gasteiz y utilizar la salida 405 (Zegama) para cambiar de sentido. A partir de las 16.00 horas se retirará la señalización provisional y la circulación quedará restablecida con normalidad.