CCOO denuncia el "apartheid social" en Korrika y lamenta no recibir "ninguna llamada de acompañamiento" de EH Bildu

Archivo - El secretario general de CCOO Euskadi, Santi Martínez. - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO de Euskadi, Santi Martínez, ha denunciado el "ejercicio de apartheid social" hacia su sindicato que supone el "veto" en la Korrika y ha lamentado que no ha recibido "ninguna llamada" de EH Bildu "no de apoyo a la política lingüística, pero sí de acompañamiento".

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Martínez ha considerado que el "veto" a que la dirección de CCOO de Euskadi portara el testigo de Korrika es "un veto a la organización" y que responde a "unos antecedentes" por su posición, ha remarcado, "favorable al impulso de la euskera".

En este sentido, ha recordado que en 2019 el sindicato ya elaboró el documento 'Por una Euskadi plurilingüe sin brecha de clase', en el que se proponían ayudas públicas para que el aprendizaje hasta el nivel C1 fuera gratuito y para impulsar el euskera en los centros de trabajo que no fueran públicos o que en la Administración General del Estado también hubiera "un conocimiento para atender a la ciudadanía en Euskadi".

Según ha indicado, "esta foto inicial ha tenido una serie de consecuencias que, sobre todo, han venido a raíz de defender el empleo, no desechando el uso de la euskera, sino defendiendo el empleo para hacerlo compatible con el impulso a la euskera".

En este sentido, ha aludido a la presentación de recursos a determinadas OPE por incumplir el Decreto vasco de perfiles lingüísticos "de obligado cumplimiento", para "anclar a la realidad sociolingüística" la perfilación de determinados puestos de trabajo.

"¿Esto significa que nosotros hayamos presentado recursos judiciales contra euskera? No", ha subrayado Martínez, que ha explicado que, con estos recursos por "sobreperfilar" las plazas, no se defienden puestos de trabajo "de personas acomodadas que llevan 30 años para aprender un idioma", sino, por ejemplo, de "gerocultoras de residencias que hablan en euskera en su vida cotidiana pero que no pueden acreditarlo porque no tienen un perfil".

Así, ha sostenido que "en ningún caso" existe la 'ofensiva judicial' que se denuncia desde diversos ámbitos, sino "lo que existe es como mucho una acción concertada de determinadas administraciones públicas vascas que incumplen de manera sistemática el índice de obligado cumplimiento que viene en el decreto de perfiles, que es una normativa vasca".

El responsable de CCOO de Euskadi ha señalado que el hecho de que el sindicato esté "ganando" en tribunales ha provocado "una doble reacción" en el ámbito político, "protagonizada" por PNV y por EH Bildu pretendiendo "cargarse el índice de obligado cumplimiento", y otra desde el mundo sindical, de ELA y LAB, que han realizado "concentraciones frente a los juzgados para pedir que se recurran sentencias que salvan puestos de trabajo".

A ello, ha apuntado, se ha sumado "una reacción a lo largo de los meses" en la que se ha "atacado y violentado muchas de las sedes con pintadas" que tachan al sindicato de "enemigos de la euskera", además de "ataques en redes sociales" y ahora el "veto" de Korrika.

A Martínez le da "pena" que "el episodio final haya sido este ejercicio de apartheid social" porque antes Korrika era "un punto de encuentro de afectos por el euskera" de personas "con recorridos distintos". Según ha indicado, "ya no hay una divergencia de criterios en la defensa del euskera, hay amigos y enemigos, y nos han puesto en el lado de los enemigos".

A pesar de todo ello, ha apelado a "trascender este veto y apostar por que la gente siga participando de una forma amable en un espacio que tiene que superar esta caracterización de trinchera emocional que le quieren dar a algunos".

Por su parte, ha defendido que, si se pretende "hacer un impulso de euskera integrador", hay que "mirar a qué gente se está dejando atrás", que es "el 90% de la población parada en este país, el 85% de personas que teniendo un perfil no es el perfil suficiente para entrar a la administración pública o ese conjunto de personas que ven peligrar su puesto de trabajo porque se incumple una normativa como el decreto de perfiles".

EL SENTIDO COMÚN

Preguntado si este conflicto puede seguir escalando, ha esperado que "ojalá se recupere un poco el sentido común" y ha recordado que CCOO ya hizo la pasada semana un llamamiento a "los partidos que quieren ocupar la centralidad del país".

Según ha explicado, el sindicato ha recibido "llamadas de Podemos, de Ezker Anitza, de Sumar, de una parte del Partido Nacionalista Vasco en su representación en el Gobierno Vasco, y llamadas y solidaridad activa del PSE".

"Pero de Bildu no hemos recibido ninguna llamada, por ejemplo. Y no se trata tanto de compartir nuestra política lingüística, se trata de no percibir que somos una ciudadanía segunda. Yo no sé si tienen las líneas colapsadas para llamar a Uriarte para solidarizarse con él en Bildu. Nosotros también somos una organización importante en este país, una organización sociopolítica y nos hubiera gustado, por lo menos, recibir una llamada, no de apoyo a la política lingüística, pero sí de acompañamiento en una situación que está siendo complicada", ha señalado.

Según ha precisado, "la KorriKa no es la que está siendo perseguida", sino "el que está siendo perseguido por defender unas determinadas ideas en política lingüística es este sindicato".