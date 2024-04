CCOO espera que "el mayor peso" de los progresistas tras el 21A sirva para reforzar los servicios públicos

García dice que la ciudadanía ha mandado "un aviso" a los partidos y pide al nuevo Gobierno que las "políticas públicas lleguen a la gente"

BILBAO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO Euskadi, Loli García, ha afirmado que en las elecciones vascas de este domingo la ciudadanía ha mandado "un aviso" a los partidos políticos y cree que el mayor peso de las fuerzas progresistas tendría que tener reflejo en las "políticas que debe desarrollar el próximo Gobierno vasco" que deben suponer un "refuerzo de los servicios públicos".

En declaraciones a Europa Press, la dirigente sindical se ha referido, de esta manera, a los resultados de las elecciones vascas, en las que el PNV, que empató a 27 escaños con una EH Bildu en alza, podrá reeditar su gobierno de coalición con el PSE-EE, mientras que la izquierda confederal se vio penalizada por la división y solo Sumar logró un escaño mientras Elkarrekin Podemos desaparece del Parlamento vasco.

En primer lugar, Loli García ha felicitado a la ciudadanía vasca por el alto nivel de participación, que "ha sido importante" y ha indicado que los resultados de las elecciones demuestran que "la sociedad vasca es plural y así se va a reflejar en el propio Parlamento vasco".

"Es más plural o se refleja de manera más clara que en otros ámbitos del Estado y eso es un valor en sí mismo, porque ayuda a la necesidad de buscar acuerdos, incluso entre diferentes, de manera más evidente", ha manifestado.

A su juicio, el mayor peso de las fuerzas progresistas en estas elecciones en Euskadi tendría que tener reflejo en las "políticas que debe desarrollar el próximo Gobierno vasco, estén o no estén en el Ejecutivo todas las fuerzas progresistas", porque ha sido una de las cuestiones que la ciudadanía vasca "ha puesto de relevancia en estas elecciones".

Loli García ha asegurado que la ciudadanía ha mandado "un aviso de manera importante al conjunto de fuerzas políticas". Según ha subrayado, hay una mayoría de votos progresista "en Euskadi también" y cree que el resultado de EH Bildu responde a "demandas más de carácter social" porque una parte de la ciudadanía "ha visto que era la opción que más podía hacer un cambio de políticas frente a determinados ámbitos".

A su juicio, el mensaje que manda la ciudadanía tiene que ver con que "es necesario hacer políticas públicas que lleguen a la gente". Loli García ha indicado que los servicios públicos han centrado los debates de manera importante en la campaña y en los últimos meses y se ha relacionado con una "percepción de deterioro" que tiene la ciudadanía de Osakidetza, por lo que será "un escenario que hay que abordar".

Junto a ello, ha subrayado que la necesidad de repartir los grandes beneficios empresariales "tiene también una parte del mensaje en estas elecciones" y, por un lado, tiene que ver con los salarios y con que alcancen el poder adquisitivo, y, por otro, con que ese reparto de beneficios "también tenga una clara labor impositiva con la necesidad de una reforma fiscal".

Loli García, que cree que los resultados electorales no difieren mucho de los que ya se venían percibiendo en las diferentes encuestas y en los sondeos, ha puesto en valor la pluralidad de la sociedad vasca y ha asegurado que gestionar este voto "requiere búsquedas de acuerdos y poner políticas públicas que vayan en beneficio del conjunto de la ciudadanía".

IZQUIERDA CONFEDERAL

Por otro lado, ha indicado que el resultado de la izquierda confederal es algo que "tendrán que analizar ellos mismos" y ha recordado que el sindicato ya dijo en su día que "los escenarios de división en cualquier ámbito de la izquierda no son buenos y tendrán que hacer su propia valoración de esto".

"La ciudadanía, ante la división, no se ha visto reflejada en las opciones que había. Los votos, así lo reflejan y tendrán que ser ellos los que tengan que reflexionar, porque es importante también que ese espacio en Euskadi tenga presencia", ha manifestado

Loli García ha indicado que, la jornada electoral de este domingo, toca ahora a los partidos políticos "ponerse a trabajar para conformar ese gobierno" y ha pedido al nuevo Ejecutivo vasco que "las políticas públicas lleguen a la gente", que ha lanzado mensajes "muy claros y muy evidentes".

La dirigente de CCOO, que ha señalado que el PNV ha recibido "un cierto castigo electoral, aunque mantiene la primera posición, ha defendido que hay que hacer políticas que "pasan, en primer lugar, por reforzar los servicios públicos" y ello tiene que venir acompañado de un "desarrollo muy fuerte del servicio de salud" y de una mejora de las condiciones laborales de los empleados públicos.

La segunda cuestión que plantearán al nuevo Ejecutivo que se conforme en Euskadi es la necesidad de hacer políticas industriales y políticas sectoriales para contar "con un modelo productivo fortalecido en Euskadi que genere empleo de calidad y localización territorial".

"Eso pasa por hacer políticas industriales y sectoriales que vayan en esa línea, que tienen que ir condicionadas al empleo, a la localización y al impulso de las cadenas de valor que tienen que desarrollarse en este país", ha añadido.

Otro tema en el que incidirán es el "reparto de beneficios" y ha reiterado que hay dos fórmulas, una que tiene que ir "vía salarios" a través de la negociación colectiva y cree que en este ámbito el Gobierno debe ser "un eje tractor de este escenario".

Por otra parte, ha defendido el reparto de los beneficios, también por la vía impositiva, con una necesaria reforma fiscal, para que se puedan desarrollar "las políticas públicas que, como país, se necesitan".

Loli García ha señalado que otro de los ejes que van a plantear es el de los cuidado porque debe ser "un reto de futuro en la próxima legislatura" lograr un sistema de cuidados integral que tenga carácter público,

Una última cuestión tiene que ver con el derecho al acceso a la vivienda y con poner en marcha "políticas públicas reales que faciliten, por un lado, el acceso a la vivienda mediante alquiler social y, por otro lado políticas que bajen y limiten los precios, tanto de alquiler como de vivienda nueva" porque es un "ahogo para muchas familias".

"Mientras no abordemos el problema de la vivienda, va a haber un sector de la población, -las personas jóvenes-, que cada vez están teniendo más dificultades y están retrasando cada vez más su posible emancipación porque no tienen ninguna posibilidad de acceder a una vivienda. Euskadi tiene competencias para desarrollar y no vale quedarse en la ley de inconstitucionalidad de la ley de vivienda, que desde nuestro punto de vista era positiva, pero se quedaba muy corta", ha agregado.