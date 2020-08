CCOO Euskadi trabaja en una propuesta en materia fiscal y apuesta por "dar una vuelta" a todos los impuestos

Considera un "déficit democrático" que el Parlamento vasco no tenga capacidad legislativa sobre los impuestos

BILBAO, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. Euskadi está trabajando en una propuesta en materia fiscal que espera presentar en los primeros meses de otoño y en la que apuesta por "dar una vuelta" a todos los impuestos, entre ellos, el IRPF y el Impuesto de Sociedades, con el objetivo de conseguir "más ingresos". El sindicato cree que se parte de un "déficit democrático" por el hecho de que el Parlamento vasco no tenga capacidad legislativa sobre los impuestos.

En declaraciones a Europa Press, la secretaria general de CC.OO. Euskadi, Loli García, ha adelantado esta iniciativa que responde a la necesidad "urgente" que constatan "desde hace mucho tiempo" de llevar a cabo una reforma fiscal.

Loli García ha señalado que, para incrementar los gastos, es preciso aumentar los ingresos, lo que implica "darle una vuelta muy importante a qué nivel de fiscalidad y qué nivel de tipos y de impuestos se están estableciendo".

La dirigente sindical ha apuntado que es consciente de que ese debate "no se puede hacer de hoy para mañana", pero "hay que iniciarlo". "Hay que empezar a ponerlo encima de la mesa, buscando también los máximos consensos y acuerdos posibles", ha señalado.

Tras indicar que "fórmulas hay muchas", ha señalado que CC.OO. Euskadi está trabajando en una propuesta en materia fiscal que esperan dar a conocer en los primeros meses de otoño. "Hay que tener en cuenta que, fundamentalmente, el mayor número de ingresos en este país se hace a través de las rentas de trabajo y no de las rentas de capital", ha señalado, para agregar que esto "debe cambiar".

"DAR UNA VUELTA A LOS IMPUESTOS"

García ha explicado que, de manera genérica, el planteamiento del sindicato es que "quién más ingresos tiene, más pague" y, en este sentido, cree que hay que "darle una vuelta" al conjunto de los impuestos.

En esta línea, ha manifestado que probablemente habrá que subir impuestos como el IRPF y también hay que "tocar" el Impuesto de Sociedades, que, según ha recordado, "no se puede olvidar que es un impuesto sobre el beneficio".

Asimismo, ha manifestado que, en la última reforma fiscal acordada por PNV, PSE-EE y el PP, se planteó una rebaja de este impuesto cuando, en su opinión, lo que es preciso es que el "tipo nominal se acerque al tipo efectivo, porque hay mucha diferencia". "Una cosa es el tipo nominal y otra cosa es lo que realmente pagan las empresas", ha advertido.

Junto a ello, cree preciso revisar las exenciones fiscales existentes porque hay "mucha ingeniería fiscal y mucha posibilidad de pagar menos impuestos". "Y a todo esto hay que darle una vuelta de manera generalizada, pero hay que dar una vuelta a los topes y tipos de cotización de IRPF, hay que darle una vuelta al Impuesto de Patrimonio y al conjunto de todos los impuestos. No nos queremos centrar solo en el Impuesto de sociedades y en el IRPF", ha añadido.

Loli García ha manifestado que hay otros impuestos como el IVA que "igual" es preciso bajar en determinados productos, porque que es un tributo que "paga todo el mundo, de la misma manera, independientemente de sus ingresos".

DÉFICIT DEMOCRÁTICO

Por lo tanto, cree que hay que "darle una vuelta" a todo tipo de impuestos, pero ha afirmado que en Euskadi hay un "problema de fondo muy importante" porque el País Vasco tiene "amplias competencias fiscales" pero el Parlamento vasco "no tiene capacidad legislativa sobre los impuestos", porque reside en las diputaciones forales.

Loli García ha señalado que existe un órgano de coordinación pero no cree que prime la "búsqueda de consenso". "No nos parece de recibo que en un país como el nuestro, con amplia competencia fiscal, el Parlamento vasco, -que es donde están los representantes a los que ha votado el conjunto de la ciudadanía-, no tenga capacidad legislativa en materia fiscal y eso creo que es un déficit democrático en este país", ha concluido.