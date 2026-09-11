CCOO expone a Pradales sus "cautelas" ante ciertas transferencias que "afectan a muchos trabajadores"

Martínez ha comparecido ante los medios de comunicación tras reunirse con Pradales - EUROPA PRESS

VITORIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO Euskadi, Santiago Martínez, ha trasladado al lehendakari, Imanol Pradales, que Comisiones Obreras defiende el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika de 1979, si bien ha expresado sus "cautelas" ante determinadas transferencias que --como las referidas al Fogasa o a las pensiones-- "afectan a muchos trabajadores", por lo que ha subrayado que estos traspasos "hay que hacerlos bien", aunque eso suponga "ir un poco más despacio".

Martínez y Pradales se han reunido este miércoles en la sede de Lehendakaritza en Vitoria-Gasteiz, en el marco de la ronda de encuentros convocada con el lehendakari con los principales representantes políticos, sindicales y empresariales de Euskadi.

El dirigente de CCOO, en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión, ha explicado que el lehendakari le ha solicitado que CCOO tenga "una voz más pública y clara" en defensa del traspaso a Euskadi de las competencias estatutarias pendientes.

Martínez ha subrayado el apoyo de este sindicato al cumplimiento íntegro del Estatuto Gernika de 1979. No obstante, ha mostrado sus "cautelas" ante determinadas competencias, dado que "afectan a muchas personas trabajadoras", como las referidas al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) o las pensiones. Martínez ha advertido de que estas transferencias "hay que hacerlas bien", aunque eso signifique "ir un poco más despacio".

Por otra parte, ha trasladado al lehendakari su "preocupación" por el hecho de que, pese a que los datos macroeconómicos de Euskadi "no son malos", los ciudadanos siguen padeciendo una pérdida de poder adquisitivo por, entre otros factores, un incremento de los precios que no se ve acompañado por una evolución equivalente de los salarios.

También han planteado a Pradales la gravedad del problema del acceso a la vivienda, del que ha recordado que implica un "retraso" en la emancipación de los jóvenes y que dificulta el regreso a Euskadi de trabajadores por el elevado coste de la vivienda. En este sentido, Martínez ha entregado al lehendakari la propuesta de CCOO de crear un fondo de inversión en viviendas asequibles.

A su vez, ha propuesto al máximo responsable del Gobierno Vasco un refuerzo de la negociación colectiva con el fin de que por esta vía se pueda aumentar o complementar el salario mínimo en Euskadi.

HUELGA EN OSAKIDETZA

El dirigente de CCOO también ha defendido la convocatoria de varias jornadas de huelga en Osakidetza, una movilización que considera que puede ser "una ventana de oportunidad" para recuperar la mesa sectorial como instrumento de negociación, dado que este foro "ha quedado en cuestión" tras el acuerdo alcanzado por el Departamento de Sanidad con el Sindicato Médico para la mejora de las condiciones laborales de los facultativos.

"Necesitamos fortalecer el marco de diálogo social frente a posiciones de otros sindicatos que quieren cargarse los espacios de concertación social y sus herramientas, como el diálogo social, optando por la bilateralidad preferente en su relación con el Gobierno", ha criticado.

En este sentido, y en referencia a otras huelgas en las que no participa CCOO, ha lamentado que haya sindicatos que utilicen esta herramienta "como estrategia proafiliación".

En su intervención, se ha referido a los malos resultados obtenidos por los alumnos vascos en el último Informe PISA. A su juicio, lo ocurrido con este estudio "debe precipitar una reflexión" en la que se incluyan los "elementos característicos" del sistema educativo vasco, incluida la "segregación", el "altísimo nivel" de concertación con centros privados, los modelos lingüísticos, y las nuevas tecnologías.

"NO PODEMOS QUEDARNOS ATRÁS"

"No podemos quedarnos atrás; debemos impulsar una reflexión colectiva evitando las respuestas cortoplacistas", ha añadido el líder de CCOO Euskadi.

En relación a los modelos lingüísticos, ha destacado que todos los estudios coinciden en que los alumnos obtienen mejores resultados si la lengua vehicular de su enseñanza coincide con su lengua materna, lo que a su juicio debe llevar a una reflexión "seria, colectiva y tranquila".