Cebek alerta de que un Gobierno débil puede ralentizar inversiones y contrataciones

Actualizado 14/05/2019 13:10:17 CET

Destaca que un 67% de empresas cree que el clima político en España le perjudica y solo un 20% tiene esa opinión sobre la situación en Euskadi

BILBAO, 14 May. (EUROPA PRES) -

El presidente de la Confederación Empresarial de Bizkaia (Cebek), Iñaki Garcinuño, ha reclamado estabilidad política teniendo en cuenta que el 67% de las empresas vizcaínas afirma que le afecta negativamente el actual clima político español y ha advertido de que un Gobierno débil puede ralentizar inversiones y contrataciones, por lo que ha demandado gobernabilidad y liderazgo.

Garcinuño ha realizado estas manifestaciones en el transcurso de la rueda de prensa ofrecida por Cebek en Bilbao con motivo de la celebración este miércoles de su Asamblea general, en la que han dado a conocer los resultados de su encuesta sobre perspectivas del segundo semestre en la que, por primera vez, se ha preguntado por el clima político.

La encuesta, elaborada con las respuestas de 455 empresas, revela que el 67% de la compañías considera el clima político actual en España está afectando de manera negativa a la marcha de su empresa, a la actividad económica y al desarrollo empresarial. Por su parte, un 3% dice que le afecta positivamente, un 24% afirma que no le afecta y un 7% no sabe o no contesta

En el caso de Euskadi, Garcinuño ha destacado que el dato es "opuesto" y solo un 20% considera que el clima político en Euskadi esté afectando negativamente. Por su parte, un 52% dice que no afecta, un 21% que lo hace positivamente y un 8% no sabe o no contesta.

A la vista de estos resultados, Garcinuño ha vuelto a insistir en la importancia que tiene para la propia actividad económica "un clima político de estabilidad, un clima de gobernabilidad, de liderazgo claro, de posición política a largo plazo".

En este sentido, ha manifestado que "las incertidumbres prolongadas en el tiempo porque un gobierno esté débil o porque las campañas electorales se concatenan y duran durante tiempo, da lugar a que proyectos de inversión concretos que se manejan en las empresas, contrataciones futuras puedan llegar a ralentizarse, no que se paralice sine die, pero sí es cierto que esa necesidad de estabilidad necesita un timón en la administración, y eso hace que la actividad económica lo note".

Garcinuño ha señalado que, por contra, el hecho de que en Euskadi sean habituales "pactos transversales, acuerdos desde el inicio que dan lugar a una gobernabilidad nítida, un liderazgo claro o falta de problemas mediáticos en el propio Gobierno", hace que la economía, "al final, acabe fluyendo".

"Y eso es un elemento a destacar, es un elemento que tiene que solucionarse a nivel español en la medida que se acaban de producirse los resultados electorales y hay que dar un margen de maniobra para que esos acuerdos lleguen, pero la empresa sí nota en que situación se encuentra la política",

Garcinuño ha apuntado que la sociedad española "ya se ha pronunciado" tras las elecciones generales y que ahora la gobernabilidad es "responsabilidad" del PSOE, y "falta saber con quién se va a gobernar".