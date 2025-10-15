Cebek y Basquefik acuerdan impulsar instrumentos financieros para una mayor cultura inversora en el tejido empresarial

El presidente del Clúster financiero de Euskadi, Basquefik, Jon Ander de las Fuentes, el presidente de Cebek, Guillermo Buces, y el responsable de Cebek Emprende, Albert Soro - CEBAK

BILBAO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Clúster financiero de Euskadi, Basquefik, Jon Ander de las Fuentes, y el presidente de Cebek, Guillermo Buces, han firmado este miércoles un acuerdo de colaboración para impulsar instrumentos financieros con el objetivo de "generar mayor cultura inversora en el tejido empresarial".

Durante el encuentro entre ambos, en el que también ha participado el responsable de Cebek Emprende, Albert Soro, Buces ha manifestado que la colaboración con Basquefik "permitirá acercar instrumentos financieros al tejido empresarial, generar mayor cultura inversora y fomentar un ecosistema más conectado entre inversión, emprendimiento e industria".

Por su parte, Jon Ander de las Fuentes ha asegurado que la pretensión de ambas partes es "impulsar proyectos estratégicos y posicionar a Bizkaia y Euskadi como territorio atractivo para la inversión". Además, ha confiado en que el acuerdo "contribuya a promover la innovación financiera y el desarrollo de instrumentos y modelos de financiación adaptados a los retos de nuestra economía".

En un comunicado, Cebek ha indicado que con esta alianza "refuerza" su papel como "agente tractor del desarrollo económico de Bizkaia, impulsando la financiación de proyectos empresariales, la escalabilidad de startups y la consolidación de pymes innovadoras".

"En definitiva, el acuerdo responde a un objetivo común: contribuir al fortalecimiento del ecosistema económico mediante la cooperación entre agentes empresariales y financieros, promoviendo nuevas oportunidades de crecimiento y competitividad para las empresas del territorio", ha precisado.