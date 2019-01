Cebek reclama incentivos fiscales que hagan "prácticamente neutro" el coste que implicaría impulsar una EPSV de empleo

Publicado 22/01/2019 13:40:48 CET

El 62% de las empresas vizcaínas condiciona su creación a importantes deducciones, a otros acuerdos en la negociación y a inversión local

El presidente de Cebek, Iñaki Garcinuño, ha reclamado importantes incentivos fiscales que hagan "prácticamente neutro" el coste que implicaría impulsar a través de la negociación colectiva sectorial la constitución de una EPSV de empleo en Bizkaia mediante la aportación de empresas y trabajadores.

Garcinuño ha hecho pública esta reflexión en la rueda de prensa celebrada por Cebek en Bilbao para presentar las perspectivas económicas en Bizkaia para este ejercicio y la encuesta realizada por la patronal vizcaína 599 empresas del territorio.

Precisamente, en esa encuesta se ha preguntado expresamente a las empresas por este tema y un 62% de las compañías condiciona la creación de EPSVs de empleo a la existencia de importantes deducciones fiscales, a acuerdos en materia de negociación colectiva y a la generación de inversión local.

Por su parte, un 38% de las empresas no se muestra partidario de esta iniciativa, en concreto un 30% porque considera que va a suponer "sin más un mayor coste para las empresas" que "no pueden soportar en el momento actual" y para el restante 8% porque no cree que sea una herramienta de "fidelización o de generación de riqueza", ni que vaya a facilitar la "jubilación de los trabajadores".

En caso de constitución de una EPSV de empleo para Bizkaia, un 57% cree que debería constituirse con aportaciones siempre voluntarias tanto para la empresa como para el trabajador, un 33% cree que con un porcentaje mínimo obligatorio y con aportaciones voluntarias adicionales y otro 10% defiende que deben ser siempre obligatorias y con un mismo porcentaje pactado a aportar tanto por la empresa como por el trabajador.

Garcinuño ha afirmado que Cebek comparte la opinión de las empresas de que estarían dispuestos a estudiar su constitución siempre que se contemplaran unas "deducciones fiscales importantes" para evitar "más costos" y que esté vinculado a otros acuerdos en la negociación colectiva de cara a buscar un cambio en la relaciones laborales para que sean "más transformadoras".

El presidente de la patronal vizcaína ha indicado que, en estos momentos, se está en una "fase muy temprana del diálogo" sobre esta cuestión. "Quizá la forma en la que irrumpió el debate dio la sensación de que era fácil de realizar con cuatro aportaciones fiscales y realmente con cierta presión mediática y social y a mi me da la sensación de que es más complejo", ha añadido.

Garcinuño ha asegurado que, por ahora, no conocen ninguna propuesta fiscal por parte de la Administración. "Por lo tanto, plantearlo sin saber qué es lo que la Administración es capaz de ofrecer realmente es empezar con una falta de información importante", ha añadido.

El presidente de Cebek ha precisado que la patronal no ha trasladado ninguna petición fiscal concreta de cara a poder aceptar esta iniciativa y ha indicado que están esperando a que desde las instituciones se haga una propuesta.

Garcinuño, que ha indicado que cabe la posibilidad siempre de que solo haya una sector que "quiera dar el paso" porque se debe aprobar "convenio a convenio y sector a sector", ha manifestado que esta iniciativa puede conllevar un incremento de costes laborales "añadido" a lo que ya se está "soportando" por el aumento de las cotizaciones sociales, que suben un 7% este año.

"NEUTRO"

"Si a eso le tenemos que añadir pensar en un incremento por la aportación a la EPSV es algo que la empresa lo primero que dice es que no es capaz de soportarlo, salvo que exista una deducción fiscal en la cuota del Impuesto de Sociedades tan importante que, al final, me salga prácticamente neutro una cosas de este tipo", ha manifestado.

A su juicio, son "muchos los elementos" que hacen "difícil" constituir esta EPSV de empleo y señalado que la situación es distinta a la de Gipuzkoa cuando constituyó Geroa.

No obstante, ha asegurado que tienen voluntad de colaboración y de intercambiar información, pero ha indicado que se necesita "un interlocutor único o, al menos, que tenga una posición unificada en relación a todas las administraciones", algo que cree que se puede producir "en breve".

Por su parte, el secretario general de la patronal vizcaína, Francisco Javier Azpiazu, que ha recordado el anuncio de esta iniciativa por parte del diputado general del Bizkaia, Unai Rementeria, en la festividad de San Ignacio del pasado año, ha señalado que tiene que ser una demanda que exista en las mesas negociadoras y, en la actualidad, "no existe" porque no lo están planteando los sindicatos.

Tras indicar que debería ser "convenio a convenio", ha señalado que trasladaron al Gobierno foral que debía de ser "una demanda" y que se debe contar con "seguridad jurídica" desde el punto de vista fiscal. En este sentido, ha recordado que hace unos años se incentivó la creación de EPSV de empleo ligadas a los convenios y "después eliminar la incentivación correspondiente".

Asimismo, también han indicado a la Administración foral que la incentivación fiscal, "que pudiera ser un reclamo interesante" para las empresas, es que hubiera "una fiscalidad favorecedora". "Son tres condiciones que nos parece que están muy vigentes", ha añadido.

Azpiazu ha afirmado que estas tres circunstancias "tienen que producirse" y, por ahora, según ha señalado, no cuentan con más información por parte del Gobierno foral. Según ha manifestado, les consta diputaciones y Ejecutivo Vasco están elaborando conjuntamente un documento de carácter técnico que "pueda enmarcar estas cuestiones".

El secretario general de Cebek ha indicado que les gustaría saber la posición de la Diputación de Bizkaia respecto al marco jurídico de la iniciativa y la incentivación fiscal prevista.

No obstante, ha asegurado que las cuestiones ligadas a las pensiones futuras "no las pueden solucionar las empresas privadas". "Si este es un tema que interesa realmente a la sociedad, las instituciones públicas tiene que trasladar algún tipo de marco que sea de interés para todos", ha concluido.