Celtas Cortos actuará en Basauri el 29 de mayo dentro de la programación de Udaberri Festa

El alcalde de Basauri, Asier Iragorri, y los concejales de Cultura, María Larrinaga, y de Juventud, Jon Zugazagoitia, presentan el cartel de Udaberri Festa. - AYUNTAMIENTO DE BASAURI

BILBAO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo Celtas Cortos, que este año celebra su 40 aniversario con la gira "40 años contando cuentos", actuará en Basauri el próximo 29 de mayo, dentro de la programación de Udaberri Festa, que se celebrará hasta el 31 de mayo y que incluye también las actuaciones de Bilbotxeros, Rock Kalean y Gozategi, así como numerosas actividades culturales para animar las calles del municipio vizcaíno.

El alcalde de Basauri, Asier Iragorri, y los concejales de Cultura, María Larrinaga, y de Juventud, Jon Zugazagoitia, han presentado este viernes la programación de Udaberri Festa, que arrancará el viernes 29 de mayo con la actuación de Rock Kalean, que saldrá del Social Antzokia a las 19.30 horas y acabará su actuación en la plaza San Fausto.

En la esta misma plaza, Celtas Cortos se subirán al escenario a las 21.30 horas para interpretar temas tan icónicos como "20 de abril" o "Cuéntame un cuento".

El sábado 30 de mayo empezará con ambiente rojiblanco, ya que el Peñista Eguna del Athletic se celebra este año en el municipio con la Peña Javi Martínez como anfitriona. A las 10.00 horas, los más pequeños podrán divertirse en el Txikigune de la plaza Mojaparte, que contará con hinchables, pintacaras, magia, etcétera.

A las 11.30 horas, Agintzari Dantza Taldea actuará en la plaza de Benta, y a las las 12.00 horas Etxebarria Aita-Seme animarán las calles con su triki kalejira.

Por la tarde, Los Bilbotxeros ofrecerán un concierto en la plaza de Benta (19.00 horas) y Gozategi hará bailar al público en la plaza San Fausto a las 21:00 horas. Oxabi Erromeria cogerán el testigo y actuarán después en la misma plaza (23.00 horas).

PARA TODAS LAS EDADES

Además, el domingo 31, de 11.00 a 13.00 horas, quienes tengan entre 10 y 17 años podrán demostrar su destreza en diferentes juegos en el Trebezia Gunea que se instalará en la plaza Solobarria. A las 12.00 horas la plaza San Fausto acogerá una audición de las bandas musicales que participan en los cursos del Servicio del Juventud del Ayuntamiento de Basauri Zirt Zart (en caso de lluvia se realizará en la Casa de Cultura de Ibaigane).

Por último, la programación de Udaberri Festa acabará con el pasacalles VHS por Begoñako Andra Mari y las peatonales, a las 13.00 horas del domingo 31.