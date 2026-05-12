El cementerio municipal de Bilbao celebrará el 13 de junio la quinta edición del Concurso de Pintura Rápida

Cementerio de Derio (Bizkaia) - EUROPA PRESS

BILBAO 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Cementerio Municipal de Bilbao acogerá el próximo 13 de junio la quinta edición del Concurso de Pintura Rápida al aire libre que organiza Bilbao Zerbitzuak y en el que los artistas participantes "deberán plasmar en sus lienzos el valor patrimonial, artístico y paisajístico del camposanto".

El concejal de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Bilbao, Álvaro Pérez, ha destacado que el certamen, "una cita ya consolidada que une arte, memoria y patrimonio en este entorno singular de la villa", se enmarca en "la apuesta cultural" de Bilbao Zerbitzuak por fomentar la creación artística.

Con el objetivo de "poner en valor la expresión pictórica y la riqueza histórica del cementerio municipal", el concurso comenzará a las 8.30 horas y se prolongará hasta las 13.30 horas, tiempo durante el cual los participantes deberán realizar una obra original 'in situ' inspirada en el Cementerio de Bilbao.

Las piezas tendrán que reflejar el arte funerario en su sentido más amplio, con especial atención en los elementos monumentales, artísticos, paisajísticos y simbólicos, así como en "la sensación de calma y armonía" que caracteriza este espacio, han explicado desde el Ayuntamiento.

Las personas interesadas en participar deberán formalizar su inscripción antes de las 10.00 horas del 12 de junio a través del formulario disponible en la página web de Bilbao Zerbitzuak. El mismo día del certamen deberán, además, acreditarse presencialmente entre las 8.30 y las 10.30 horas en las oficinas del cementerio.

Cada participante podrá presentar una única obra, que deberá ser realizada al aire libre durante el desarrollo del concurso. La técnica pictórica será libre, como óleo, acrílico, acuarela o técnicas mixtas, mientras que quedan excluidas las realizaciones fotográficas o digitales. Como en ediciones anteriores, la medida mínima será de 80x60 cm y en el caso de las acuarelas de 50x30cm.

Las creaciones se entregarán en la Capilla del Cementerio entre las 13.30 y las 14.00 horas, momento a partir del cual el jurado, integrado por profesionales del ámbito cultural y artístico, deliberará para elegir las obras ganadoras. El fallo se dará a conocer ese mismo día a partir de las 14.30 horas.

El certamen premiará las mejores obras con tres galardones: un primer premio de 1.000 euros, un segundo de 500 euros y un tercero de 300 euros. Además, el jurado podrá conceder un accésit dotado con 250 euros.

Las obras premiadas pasarán a formar parte de la colección de arte de Bilbao Zerbitzuak, "contribuyendo así a enriquecer el patrimonio artístico vinculado a este enclave", ha destacado el Consistorio.