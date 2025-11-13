El Centro de Atención de la Seguridad Social de Amurrio se traslada temporalmente a las oficinas del Ayuntamiento

VITORIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) de Amurrio (Álava) se trasladará temporalmente a las oficinas del Ayuntamiento. Este recurso ha permanecido cerrado durante los últimos meses ante la pérdida del funcionariado que lo componía, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Álava en un comunicado.

No obstante, tras la resolución de la última OPE se han producido nuevas incorporaciones que han permitido recuperar el servicio que se prestaba a la ciudadanía desde el pasado 10 de noviembre. Debido a la necesidad de acometer obras de acondicionamiento del local en el que se ubica el CAISS, el servicio pasará a prestarse, temporalmente y mientras duren tales obras, en la planta -1 del Ayuntamiento de Amurrio.

Como habitualmente sucede en todos los CAISS, la atención e información se prestará con cita previa, que puede obtenerse en la página web.