El centro cívico Ibaiondo de Vitoria dedica quince sesiones en noviembre al humor con el ciclo '¡Me parto de risa!'

VITORIA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centro cívico Ibaiondo de Vitoria-Gasteiz acogerá quince sesiones durante el mes de noviembre para el ciclo '¡Me parto de risa!', una programación con el humor como hilo conductor que incluye monólogos, talleres, charlas, actividad física y espectáculos, que dará comienzo el próximo viernes, día 7.

El objetivo, según ha explicado la concejala de Gobierno Abierto y Centros Cívicos, Miren Fernández de Landa, es "encontrar espacios de tiempo en los que, al margen de la rutina y los problemas del día a día, podamos reírnos y tomarnos un respiro. Ello contribuye a nuestra salud y bienestar y en esa línea trabajamos también desde los centros cívicos", ha informado el consistorio gasteiztarra en un comunicado.

El ciclo se inaugurará el viernes 7 con el monólogo "Yo y mis circunstancias", de la actriz y humorista Gurutze Beitia, con entradas a un euro. Dos días después, el domingo 9, se celebrará la primera sesión de "Para no mearte de risa, ejercita tu suelo pélvico", una propuesta de actividad física para fortalecer la musculatura del suelo pélvico, con precios de 1,5 euros para personas abonadas y 2,5 euros para no abonadas. Esta actividad se repetirá los días 16, 23 y 30.

La programación continuará con el taller gratuito "Ponte la nariz roja y ríete de todo", una iniciación al 'clown' para mayores de 18 años que se desarrollará los días 13, 20 y 27.

El 14 de noviembre, la compañía teatral Pánico Escénico ofrecerá una charla en formato monólogo titulada "Reír para vivir mejor", con entrada libre hasta completar aforo.

El miércoles 19 se celebrará un taller familiar gratuito de risoterapia, pensado para familias con niños de entre 6 y 10 años, bajo el título "Risoterapia en familia", y el viernes 21, la 'coach' emocional Cristina Pérez Chiquirrín impartirá la charla "El poder curativo y sanador de la risa", también con entrada libre.

La programación continuará el martes 25 con la fisioterapeuta Ania Rodríguez, que hablará sobre "Cómo cuidar el suelo pélvico" en una sesión gratuita.

El ciclo se cerrará el viernes 28 con una doble sesión. Primero, una sesión de microteatro de humor con las piezas "I'm late!" y "Candidadas", a cargo de Teatro Artilugio (entrada a un euro), y después el espectáculo familiar de humor y tecnología "Kay robot hemen da", del grupo Maeztu, pensado para público a partir de 3 años y también con entrada a un euro.