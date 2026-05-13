El centro especial de empleo Indesa de Álava necesita incorporar 80 personas para la campaña de verano

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VITORIA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro Especial de Empleo Indesa de Álava ha puesto en marcha un proceso de selección para la incorporación de 80 personas, con el fin de reforzar sus áreas de cocina, lavandería y limpieza durante la campaña de verano, que se desarrollará entre los meses de junio, julio, agosto y septiembre.

En un comunicado, la Diputación Foral de Álava ha explicado que las contrataciones están destinadas a cubrir puestos de operarios y operarias en los centros y servicios que Indesa gestiona en los municipios de Vitoria-Gasteiz, Laudio, Oion-Oyón, Amurrio y Agurain.

Al tratarse de un centro especial de empleo, las ofertas están dirigidas prioritariamente a personas con discapacidad, en línea con la misión de Indesa de proporcionar empleo estable y de calidad a personas con diversidad funcional para favorecer su plena inclusión laboral y social. En todo caso, la convocatoria también se dirige a personas sin discapacidad, si con las primeras no se cubren todos los puestos de trabajo.

Indesa es una sociedad sin ánimo de lucro, participada mayoritariamente por la Diputación Foral de Álava, y cuenta también con la participación de otras administraciones públicas del territorio, además del Gobierno Vasco. Con una plantilla que supera el millar de personas e integrada en un 90% por personas con discapacidad, Indesa está consolidada como el centro especial de empleo referente en Álava y una de las principales generadoras de empleo en el territorio.

Su actividad abarca un amplio abanico de servicios e iniciativas industriales, entre los que se incluyen la limpieza de centros cívicos, la lavandería hospitalaria, la cocina de residencias, la jardinería, la gestión documental, la cafetería de aeropuerto de Foronda, los talleres auxiliares para la industria y la prestación de servicios tanto a administraciones públicas como a empresas privadas.

Todo ello se sustenta en un modelo basado en la formación, el acompañamiento y la creación de itinerarios personalizados, que permite a cada persona desarrollarse profesionalmente y participar con plenitud en la comunidad.

Las personas interesadas en optar a alguno de estos puestos pueden enviar su currículum vitae al correo electrónico: Indesa2010.portaldeempleo@araba.eus.