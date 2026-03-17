Cerca de 20.000 personas se manifiestan en Bilbao para reclamar un salario mínimo propio vasco

Manifestación en Bilbao en la jornada de huelga general por un salario mínimo propio convocada por ELA, LAB, Steilas, Etxalde e Hiru. - DAVID DE HARO-EUROPA PRESS

BILBAO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 20.000 personas se han manifestado este martes en Bilbao para reclamar un salario mínimo propio en la jornada de huelga general convocada por ELA, LAB, Steilas, Etxalde e Hiru. Los sindicatos han calificado la convocatoria de "gran éxito" y han advertido de que esta reivindicación "ha venido para quedarse". En este sentido, han afirmado que la patronal "no van a poder pasar página" y han asegurado que, por su parte, están dispuestos a "alcanzar acuerdos" pero también "preparados para luchar".

La marcha ha partido sobre las doce y media del mediodía de la Plaza Elíptica encabezada por dos tractores con carteles con el lema 'Gutxieneko soldata hemen erabaki. 1.500 euros. Mejores salarios para repartir la riqueza', seguidos de la pancarta principal de la movilización portada por los responsables de los sindicatos convocantes.

Los manifestantes, alrededor de 20.000 según datos de la Policía Municipal, han recorrido la Gran Vía coreando lemas como 'salarios dignos para todos', 'hoy es día de huelga o 'la lucha es el único camino', hasta concluir junto al Sagrado Corazón, donde se ha celebrado un mitin.

Los sindicatos han celebrado el "amplio seguimiento" de la convocatoria de huelga general que ha sido, en palabras del coordinador general de LAB, Igor Arroyo, un "gran éxito". Por tanto, ha dicho el secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, los convocantes están "contentos" con el "ejercicio colectivo de determinación enorme" por parte de los trabajadores vascos en favor de un salario mínimo propio de 1.500 euros.

REIVINDICACIÓN "VIVA"

Lakuntza ha valorado el "paso importante" que supone la jornada de huelga general, en la que, ha señalado, se pretende dar voz a los trabajadores que están en situaciones precarias para "gritar que con el salario mínimo no se puede vivir".

El responsable de ELA ha denunciado que se han "cerrado" los parlamentos vasco y navarro a la reivindicación del salario mínimo propio y la patronal vasca Confebask "ha rechazado abrir una negociación en cuatro ocasiones" porque tendría "un efecto arrastre" en el conjunto de los salarios.

"Efectivamente, ese es otro de nuestros objetivos, subir el conjunto de los salarios. Porque estamos sufriendo un saqueo organizado. Mientras que en los últimos 15 años los beneficios de las empresas se han duplicado, los salarios apenas han crecido", ha subrayado.

Lakuntza ha instado a los gobiernos vasco y navarro a "rectificar" porque "es injustificable que tengan una posición contraria al salario mínimo interprofesional", una decisión que "va en contra del propio autogobierno" y favorece "la continuidad de la precariedad". Del mismo modo, ha emplazado a los partidos vascos a que el salario mínimo sea una prioridad a la hora de establecer posibles acuerdos con el Gobierno de Sánchez en Madrid.

El secretario general de ELA ha censurado que "los mismos partidos y la patronal que ponen todo tipo de obstáculos, son los que dicen que la huelga no vale para nada", pero "saben perfectamente que es mentira" porque la convocatoria ha situado "en el centro del debate social" la necesidad del salario mínimo y pone en evidencia "la hipocresía" de partidos y patronales, de manera que "va a ayudar a abrir puertas".

La huelga mantiene "viva" la reivindicación de un salario mínimo propio, ha resaltado Lakuntza, que ha señalado que la convocatoria se sustenta, además de en la "solidaridad con las personas que están en peor situación", en la necesidad de" mayor soberanía" para "poder lucha mejor contra la precariedad".

En este sentido, ha asegurado que los trabajadores vascos "no quieren las condiciones laborales y la legislación que se imponen desde España". El objetivo, ha destacado, es "descentralizar a todos los territorios del Estado la decisión de aumentar el salario mínimo". "Lo que es insolidario es imponer la precariedad de las condiciones laborales de España", ha insistido.

Lakuntza ha advertido de que "estar en contra de esta huelga es ponerse al lado de la patronal" y ha confiado en que "Confebask y CEN no van a poder mantener por mucho tiempo su negativa a abordar este debate". "No van a poder pasar página. Porque la lucha por un salario mínimo propio ha venido para quedarse", ha advertido.

Según ha subrayado, "nos van a seguir teniendo enfrente hasta que decidan sentarse y acordar con los sindicatos un salario mínimo interpresentado".

Por su parte, el coordinador general de LAB Igor Arroyo ha defendido que la huelga general está siendo "una demostración de fuerza de la clase trabajadora vasca", que "se ha plantado" ante el "injusto modelo que hace que la riqueza y el poder se concentren en unas pocas manos".

Por ello, considera que la jornada lanza "un mensaje de esperanza" de que "hay alternativa" y, "a través de la organización y la lucha colectiva, es posible construir otro modelo en Euskal Herria que, en lugar de los intereses de las élites, ponga en el centro la vida de todos" los ciudadanos.

Arroyo ha reivindicado que un salario mínimo adecuado a la realidad de Euskadi y Navarra es "una demanda concreta, justa y viable", que patronal y gobiernos han "despreciado". Sin embargo, ha sostenido que el "éxito" de la huelga ha conseguido "reabrir" las vías de la negociación colectiva y la política.

En este sentido, ha dicho ver "nerviosa" a la patronal. "Y más nerviosa va a estar porque la próxima semana tiene que decidir si se sienta o no a la mesa de negociación", ha indicado en relación a la convocatoria en el Consejo de Relaciones Laborales para negociar el salario mínimo.

Según ha apuntado, Confebask "tendrá la oportunidad de rectificar su posición" sobre el salario mínimo. "Pensad bien lo que vais a hacer. Estamos dispuestos a hablar, estamos dispuestos a alcanzar acuerdos. Pero, tan claro como eso os decimos: estamos preparados y preparadas para luchar y hoy lo hemos demostrado", ha advertido.

Por otro lado, ha señalado a los partidos políticos y los gobiernos vasco y navarro que "esta reivindicación es de mínimos", que "más tarde o más temprano" se va a conseguir. Asimismo, ha criticado el modelo de autogobierno "generoso" para los empresarios y "cicatero" con los trabajadores. Por ello, les ha pedido que "rectifiquen" la posición que han mantenido hasta ahora.

En esta línea, ha criticado al lehendakari, Imanol Pradales, que "se presentó como una especie de cambio respecto a Urkullu" y, sin embargo, "parece que está siendo un recambio, un cambio fake" porque, "una tras otra, está dando negativas a reivindicaciones populares". Según ha advertido, "si sigue por esas, va a ir viendo cómo su gobierno tiene un declive".

"Aquí no valen medidas tintas: o se está con las inquilinas o con los fondos buitres, o se está con las mujeres que luchan contra la brecha salarial o con una patronal que se aprovecha del trabajo de las mujeres, o se está con Tubos Reunidos y la gente que defiende sus puestos de trabajo o con oligarcas como Imaz o como Jainaga", ha señalado.

El coordinador de LAB ha asegurado que, con la huelga general de este martes, el sindicalismo vasco ha escrito "una nueva página de la historia" y ha reiterado su compromiso para "luchar" a favor de todos los trabajadores y de las condiciones de vida, "cerrar el paso a la ola reaccionaria" y dar "un impulso a la soberanía y la transformación social de Euskal Herria".