Cerca de 94.000 trabajadores vascos acudieron al Preco hasta agosto para resolver conflictos laborales, un 4,3% más

BILBAO 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Preco recibió hasta agosto un total de 326 conflictos que afectan a 93.729 trabajadores del País Vasco. Esto supone un 4,3% más de asistidos que los contabilizados en el mismo periodo del pasado por este servicio público, gratuito y voluntario del Consejo de Relaciones Laborales para solucionar los conflictos colectivos de trabajo en Euskadi.

Por territorios históricos, 122 conflictos planteados hasta agosto, con 37.513 trabajadores afectados, procedían de Bizkaia. Un total de 104 conflictos, con 11.680 operarios, provenían de Gipuzkoa y 100 conflictos (44.536 personas implicadas) se localizaban en Álava.

El Preco resolvió en los ocho primeros meses del año un total de 288 conflictos (con 83.157 trabajadores vascos afectados), de los cuales sólo 67 (7.182 operarios asistidos) acabaron con acuerdo o laudo, mientras 199 conflictos acabaron en desacuerdo (73.099 trabajadores).