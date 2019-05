Cerdán dice que estarían "encantados" de que EH Bildu y ERC apoyen sus propuestas, pero el "límite" es la Constitución

Publicado 30/04/2019 11:02:16 CET

Espera poder contar con el PNV para "sacar adelante los programas electorales" y apuesta por el diálogo entre todas las fuerzas políticas

El secretario de Coordinación Territorial del PSOE y diputado electo por Navarra, Santos Cerdán, ha asegurado que estarían "encantados" de que EH Bildu y ERC apoyaran las "propuestas progresistas" del PSOE, pero ha advertido de que no apoyarán "la autodeterminación e independencia", y el "límite" será la Constitución. Asimismo, espera poder contar con el PNV para "sacar adelante los programas electorales" socialistas.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Cerdán ha manifestado que les gustaría conformar un Gobierno en solitario "apoyado en propuestas y programas progresistas y de izquierdas".

Tras recordar que están acostumbrados a "dialogar con las diferentes fuerzas", ha reconocido que "es más fácil" con Unidas Podemos que con Ciudadanos o el PP, porque "cualquier programa progresista y de izquierdas difícilmente se puede acordar con Ciudadanos o el PP". "Está claro", ha apuntado.

Preguntado por la razón de que, en principio, no se planteen un Gobierno de coalición con Unidas Podemos, ha señalado que "lo que hay que hablar ahora es de programas" y de "acordar las políticas", y no de "puestos" o de "quien entra en el gobierno o no".

Cerdán ha afirmado que el PSOE está acostumbrado a "no tener mayorías y gobernar, hablando con unos y otros". A su juicio, en estas elecciones la ciudadanía "ha dicho claro que está a favor del diálogo y de ese pacto de convivencia al que veníamos apelando entre ciudadanos, y vamos a trabajar por ese dialogo entre todas las fuerzas políticas". Por ello, ha asegurado que "nadie duda" de que el PSOE "va a presidir el Gobierno de España" y ha indicado que "no van a defraudar a los ciudadanos".

PNV

Respecto al papel que puede jugar el PNV, ha asegurado que siempre han estado "muy a gusto trabajando" con la formación jeltzale y confñian "seguir trabajando" con esta formación.

"Es un partido que ha demostrado estar a la altura en los momentos más complicados, más difíciles, como fue durante la mocion de censura y esperemos poder contar con él también para poder sacar adelante los programas electorales que consideremos", ha indicado.

Respecto a la posibilidad de que, tras la elecciones municipales y forales del 26 de mayo se puedan repetir las alianzas entre socialistas y jeltzales, ha insistido en la idea de que siempre han trabajando "muy cómodos con el PNV", y se han llegado a "acuerdos beneficiosos", por lo que estarían "encantados de poder trabajar con el PNV" y poder "sentarse y hablar de los programas electorales".

En relación a un posible pacto de legislatura con Unidas Podemos y el PNV, Cerdán ha señalado que solo con estas dos formaciones "no da", y ha indicado que normalmente los pactos de investidura deberían ser con un número de partidos con los que se sumen "los suficientes votos para tener la mayoría absoluta". "En este caso, no es así, por lo tanto, hay que poner encima de la mesa los programas y, a partir de ahí, poder hablar con unos y otros, ofrecemos dialogo y programa electoral", ha añadido.

Cuestionado por si la opción es la geometría variable, Cerdán ha manifestado que "es lo que hay" teniendo en cuenta la "fragmentación" que existe y "con eso hay que saber trabajar". "Tenemos experiencia, lo hemos demostrado en más de una ocasión, el PSOE apela al diálogo y los ciudadanos de España han premiado ese diálogo", ha manifestado Cerdán.

EH BILDU Y ERC

Por otra parte, sobre el papel que pueden desempeñar EH Bildu y ERC, Cerdán, ha afirmado que ellos tendrán que "demostrar" si juegan "un papel relevante". "Nosotros encantados de que apoyen las propuestas progresistas del PSOE, pero ya saben y tienen claro que el PSOE no va a apoyar en ningún momento la autodeterminación e independencia y las líneas rojas del PSOE son el diálogo y Constitución. Con diálogo y Constitución podemos hablar con todas las fuerzas pero saben hasta dónde va a llegar el PSOE", ha manifestado.

Cerdán ha asegurado que "los límites son la Constitución" y, dentro de la Constitución, hablarán con todas las fuerzas políticas. "Es necesario abrir el diálogo y apelar a esa convivencia, no podemos ir uno por cada lado y lo que nos reclaman los ciudadanos es que dialoguemos e intentemos resolver los problemas que tenemos, tanto sociales como territoriales", ha manifestado.

El representante del PSOE ha asegurado que todavía no han empezado a hablar con nadie y ha reconocido que la próximas elecciones de 26 de mayo "contaminan todo el proceso", más "el previo que el post".

En este sentido, cree que los partidos están pensando en esas elecciones y "puede contaminar las conversaciones que se puedan abrir". Por ello, aunque esperan conformar el Gobierno "cuanto antes", considera que se puede "ralentizar todo" por esos comicios y que, una vez pasados, será "más fácil luego poder acordar". "Ahora todo el mundo está pensando en esas elecciones y pueden condicionar las primeras reuniones", ha manifestado Cerdán que espera que, de cara a la próxima campaña, los partidos de la derecha hayan aprendido del "fracaso" de "montar la campaña sobre un relato falso y en base a insultos".

Ante el posicionamiento favorable de la CEOE y del Banco Santander a que el PSOE pacte con Ciudadanos, Santos Cerdán ha recordado que son "los mismos que decían que lo mejor era un acuerdo entre las tres derechas" pero el PSOE "sabe lo que tiene que hacer".

Cerdán ha afirmado que están acostumbrados a que sectores económicos hablen de política y ha indicado que "siempre han intentado influir en unos y otros". El problema, a su juicio, es "cuando los partidos políticos ceden a ellos" y, en este sentido, ha asegurado que el PSOE y Pedro Sánchez "no han cedido ante presiones del exterior, todo lo contrario".

RESULTADOS

También ha señalado que el PSOE "ha cumplido sobradamente" los objetivos que se habían marcado para estas elecciones. El dirigente socialista ha señalado hace dos años vivieron una "crisis muy grande" y han logrado "darle la vuelta a esa situación difícil" y poner al partido "en la mejor situación", siendo el "mejor partido político internamente y con expectativas". "El cambio es brutal", ha dicho.

El dirigente del PSOE ha afirmado que tener el apoyo de casi 7,5 millones de ciudadanos es "para felicitarse" y ha manifestado que hacer comparación con otros momentos históricos en los que los socialistas lograban más votos es "complicado" dada la actual fragmentación política.

En relación a los partidos de derechas, ha manifestado que se están "jugando las primarias a ver quién es el partido hegemónico" y Pablo Casado y Albert Rivera, del que ha dicho que no le consta que haya llamado a Pedro Sánchez, aunque no le sorprende, están en el proceso de "disputa a ver quién es el líder de la oposición".

A su juicio, el "problema del país" es que estos dos partidos de derecha "el faro al que se miran es el de Vox". El dirigente del PSOE ha señalado que han intentando "cortar" esa "temida fuga de sus votantes hacia la extrema derecha" con "mensajes que no tienen nada que ver con una derecha moderada, sino más bien de extrema derecha".

Ante las próximas elecciones autonómicas en Navarra, ha indicado que el planteamiento del PSOE es poder liderar un gobierno "progresista y de izquierdas" porque "sería bueno para Navarra y sería bueno que al frente pudiera estar la candidata socialista María Chivite".

Cerdán ha manifestado que no ve que Navarra Suma (PP-Ciudadanos y UPN) pudiera configurar un Gobierno progresista, por lo que "difícilmente" lo apoyarían y, en caso contrario, ha señalado que, "si les quieren votar para conseguir un gobierno progresista y de izquierdas, no voy a decir que no nos voten", pero "no les veo".