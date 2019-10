El CES propone que la reforma de ley de Igualdad incluya el papel de la FP en la formación especializada en Igualdad

Publicado 07/10/2019 15:25:52 CET

BILBAO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Económico y Social vasco (CES) ha valorado la modificación de la Ley para la Igualdad de Hombres y Mujeres propuesta por Emakunde, si bien propone definir "con claridad" conceptos y destaca la necesidad de incluir el papel de la FP en la formación especializada en igualdad, además de dar "un valor específico a la orientación escolar desde la perspectiva de género" en todas las fases educativas.

Según ha explicado en un comunicado, el CES considera adecuada la tramitación de la segunda modificación de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres, anteproyecto que ha sido remitido al consejo consultivo por Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer.

El CES ha destacado que la modificación persigue avanzar hacia la consecución de una sociedad igualitaria y libre de violencia contra las mujeres, en línea con los objetivos marcados por la ley que actualiza (Ley 4/2005, de 18 de febrero), que "permitió desarrollar un marco jurídico sólido que dotó a las políticas de igualdad de una mayor fuerza vinculante y de más medios, recursos y peso político".

En esta línea, valora el borrador de ley, que "busca construir una sociedad en la que mujeres y hombres tengan una participación igualitaria en los ámbitos público y privado, en la que el valor del trabajo no dependa de si es realizado por mujeres u hombres, y en la que se haga un mejor uso de las potencialidades de todas las personas y colectivos". No obstante, señala algunas cuestiones "no resueltas" o que presentan "márgenes de mejora" en el anteproyecto analizado.

Como cuestión previa, el CES señala el uso indistinto de los términos género y sexo en el texto remitido y recuerda que, sin embargo, "ambos tienen una definición clara desde el punto de visto académico e institucional" y, por ello, propone incluir un nuevo artículo en el anteproyecto para definir "con claridad" conceptos como sexo, género, igualdad retributiva, empoderamiento, interseccionalidad o abordaje integral.

También sugiere "un uso consistente" del lenguaje y una revisión "a fondo" del estilo con el objetivo de "ajustar el lenguaje a la terminología técnica jurídica, para evitar una redacción que, en algunos capítulos pierda tono jurídico y se torne más doctrinal".

El CES comparte "la idea de que la igualdad es un concepto transversal, que afecta a todos los ámbitos de la sociedad y a materias que deben gestionar las instituciones públicas". También valora "el esfuerzo realizado en el borrador del texto legal por plasmar esta transversalidad".

Sin embargo, alerta sobre la posible "extralimitación" de una política transversal de igualdad, ya que no puede "invadir otra regulación", como la "autoorganización" de las diputaciones forales y ayuntamientos, o "chocar" con derechos fundamentales, "como es el caso de la libertad de expresión, artículo 20 de la Constitución Española". Por otro lado, advierte sobre "la invisibilidad" del sistema vasco de Servicios Sociales.

FP Y ORIENTACIÓN ESCOLAR

El dictamen de CES subraya la necesidad de incluir el papel de la FP en la formación especializada en igualdad, ya que el texto elaborado por Emakunde "sólo contempla la impartida por la universidad". Sobre este aspecto, indica que "la construcción de una sociedad igualitaria respetuosa debe llevarse a cabo fundamentalmente a través de la educación y formación, universitaria y no universitaria".

Asimismo, el Consejo vasco estima necesario que "la ley dé un valor específico a la orientación escolar desde la perspectiva de género, en todas las fases educativas y, en especial, en la última".

Por último, el dictamen indica que la situación particular de las mujeres con discapacidad o en situación de exclusión social que han sufrido violencia es tratada "de forma general y sutil", sin especificar los factores de vulnerabilidad que las atañen.

En relación con la financiación del compromiso en igualdad de mujeres y hombres por parte de las instituciones vascas, el Consejo estima "coherente" que se concrete en un capítulo, con la correspondiente memoria económica.