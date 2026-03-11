El chelista Johannes Moser protagoniza el próximo programa de conciertos de Euskadiko Orkestra

Archivo - El chelista Johannes Moser - SIMON HEYDORN/EUSKADIKO ORKESTRA - Archivo

SAN SEBASTIÁN 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El chelista Johannes Moser protagonizará el próximo programa de conciertos de Euskadiko Orkestra. El músico germano-canadiense afrontará el 'Concierto para violonchelo' de Schumann bajo la batuta de Riccardo Frizza, en un programa que tendrá en su segunda parte dos poemas sinfónicos que Ottorino Respighi dedicó a la capital de Italia: 'Fontane di Roma' y 'Pini di Roma'.

Se trata del octavo programa de la Temporada Sinfónica 25/26 de la orquesta vasca, titulado 'Schumann / Respighi'. Los conciertos tendrán lugar los próximos días en las cuatro capitales habituales: este viernes en el Auditorio Baluarte de Pamplona; el sábado en el Palacio Euskalduna de Bilbao; el lunes en el Auditorio Kursaal de San Sebastián; el martes 17 en el Conservatorio Jesús Guridi de Vitoria; y el miércoles 18, de nuevo en el Auditorio Kursaal. Todos los conciertos tendrán lugar a las 19.30 horas.

En la primera parte, la orquesta interpretará "uno de los grandes conciertos para violonchelo del Romanticismo", el que Robert Schumann escribió al poco de establecerse en Düsseldorf en 1850. Durante estos meses, Schumann "vivió una explosión de creatividad de la que brotó este concierto intenso y arrebatado", han explicado desde Euskadiko Orkestra. La obra "prioriza el lirismo del violonchelo frente al virtuosismo, con tres movimientos enlazados que comparten motivos musicales".

El violonchelista alemán Johannes Moser es intérprete habitual con orquestas como la Filarmónica de Berlín, Nueva York o Los Ángeles. Es la tercera vez que el chelista estará en la Temporada Sinfónica de Euskadiko Orkestra, tras sus visitas en 2011 y 2014. Además, en 2020, Moser grabó junto con nuestra orquesta el 'Concierto para violonchelo' de Fernando Velázquez.

Moser estará acompañado por el director italiano Riccardo Frizza, con quien Euskadiko Orkestra ha compartido muchas veladas, tanto sinfónicas como operísticas en el foso de ABAO Bilbao Ópera.

Así, en la segunda parte de los conciertos, los espectardores "viajarán de Alemania a Italia" a través de dos poemas sinfónicos que Ottorino Respighi dedicó a la ciudad de Roma como son 'Fontane di Roma' (1916) y 'Pini di Roma' (1924).