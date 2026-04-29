Chubascos a primeras horas y descenso de las temperaturas en la costa, este jueves en Euskadi

Cielos nublados en la costa vizcaína. - EUROPA PRESS

BILBAO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este jueves en Euskadi tiempo estable en la mayor parte del terriotorio, con lluvia a primeras horas y descenso de las temperaturas en la costa.

De madrugada y primeras horas tendrán aún continuidad los chaparrones del día anterior, pero ya con tendencia a remitir y se abrirán amplios claros. Por la tarde volverán a crecer nubes de evolución, en general sin incidencia, salvo en puntos del Pirineo.

El viento soplará suave del suroeste, para terminar virando a componente norte por la tarde. Las temperaturas bajarán algo en la costa y se mantendrán en el resto de las comarcas. Las máximas alcanzarán los 20 grados en la costa y los 22 grados en el interior, mientras que las mínimas oscilarán entre los 10 grados del interior y los 15 grados de la costa.